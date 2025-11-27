香港37歲消防員殉職 昔穿打火服抱女友放閃 網淚崩

香港宏福苑昨（26）日下午發生大火，已造成44死，其中包括一名消防員，殉職消防員是37歲的何偉豪，大批網友湧入他的IG哀悼，只見何偉豪IG裡滿滿都是和女友的放閃照，兩人交往近10年，他還曾穿著打火服把女友抱起來扛在肩上，臉上綻放燦爛笑容，大方告白「嫌我煩都要講多一百次，Love u」，今昔對比讓留言的同事和網友淚崩。

根據港媒報導，何偉豪昨日下午3點01分被派往宏福苑支援滅火行動，進入其中一棟燃燒中的大樓「宏昌閣」後，不到30分鐘就失去聯繫，隊友緊急搜尋，約在下午4點發現他倒地不起，全身都是烈火灼傷的痕跡，最後送醫因傷勢過重，下午4點45分宣告不治。

廣告 廣告

香港消防處表示，何偉豪入職9年，先前曾任機場特警，以體能優異、作風勇敢聞名警界；公務員事務局局長楊何蓓茵承諾，將協助家人渡過艱難時刻，也對何偉豪無私的奉獻致上最高敬意。

事發後，不少網友在社群軟體貼出何偉豪的照片哀悼，感謝何偉豪的付出，並在何偉豪IG留言說「謝謝你」、「下班了兄弟」、「一路好走」、「香港人永遠都會記得，謝謝你勇敢救人」。

何偉豪的IG也隨之曝光，雖然他不常PO文，最新一則貼文停在2023年，但只要發文幾乎都跟心愛的女友有關，大方放閃絲毫不害羞，還曾穿著打火服將女友抱起來扛在肩膀上，告白喊話「多謝你，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心」。

更多中時新聞網報導

處理成本漲20倍 清運成難題

0-2歲視障兒 早療平台開天窗

高風險醫美手術列評鑑 醫界團體支持 醫師公會反對