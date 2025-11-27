香港37歲消防員殉職！特警轉任打火9年 同袍哀悼：收工了

香港大埔宏福苑高樓住宅群發生大火，消防人員奮勇打火。美聯社



香港大埔宏福苑火災焚燒大半天，截至今日（11/27）上午6時30分仍未完全撲滅，已造成44死、279人失聯，其中一名37歲消防員何偉豪殉職，他曾在機場擔任特警，9年前投入消防行列，同袍得知消息發文悼念：「落更喇（收工了），好好休息。」

香港大埔宏福苑大火造成37歲消防員何偉豪（右）殉職，同袍在社群發文悼念。翻攝畫面

何偉豪昨（11/26）下午3時許抵達火災現場，進入宏福苑地下層協助滅火，卻在3時30分失聯，約4時許在宏昌閣電梯前空地被尋獲，當時已陷入昏迷、面部焦黑嚴重燒傷，緊急送往威爾斯親王醫院治療，仍於4時45分宣告不治。另有一名消防總隊目左腳受傷、一名消防員熱衰竭送醫。

同袍得知何偉豪殉職，在社群平台貼出兩人合照悼念，「我們不會忘記你的，感激你為我們付出所有，落更喇（收工了），好好休息bro」，強調打火弟兄們都為他感到自豪。

據了解，何偉豪投入消防前曾是警務人員，在機場擔任特警工作，投入打火工作已9年。許多消防員感念他過去的點滴，就連警隊的同袍也發文哀悼。

