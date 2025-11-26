香港37歲消防小隊長殉職 消防處換灰色大頭照悼念

香港新界大埔宏福苑26日下午發生嚴重火警，烈焰隨風迅速蔓延大廈。（圖／翻攝自X@news_az）





香港新界大埔宏福苑26日下午發生嚴重火警，烈焰隨風迅速蔓延大廈，共波及7幢大廈。火勢於半小時內由三級升至四級，至傍晚6時22分再度升為五級。火警已造成至少13人死亡、16人受傷，其中一名年僅37歲的消防小隊長於救援過程中殉職，消防處也將臉書大頭照換成灰色哀悼。

根據外媒的報導，殉職消防員為任職9年的何姓消防小隊長，當時隸屬沙田消防局。消防處表示，他於下午3時01分抵達宏昌閣地庫進行救援，但在3時30分突然失聯。消防處隨即啟動搜尋程序，於約一小時後在宏昌閣電梯前空地尋獲其身影，當時他已昏迷並伴有臉部燒傷。

廣告 廣告

何員經初步急救後送往威爾斯親王醫院，醫護人員竭力搶救，仍於下午4時45分宣告不治。消防處處長楊恩健趕往醫院探視，並向其家屬致以最深切慰問，指福利組與心理輔導組將全力提供後續支援。

事發時宏福苑正進行外牆維修工程，宏昌閣外牆棚架首先起火。目擊居民指出，火勢沿竹棚架快速上攀，僅數十秒便從樓底燒到樓頂，並伴隨大量燃燒物從半空墜落。居民形容：「竹枝帶火飛下來，像飛彈一樣。」亦有人表示返家途中驚見火光波及鄰座，急忙回家收拾行李撤離。

大批傷者陸續送醫，有人全身燒傷失去反應，亦有輕傷者由救護員於臨時分流站處理。許多居民在避難時情緒不安，表示「什麼都不知道怎麼辦」，小孩洗澡、晚餐與安置問題一度陷入混亂。

火舌與高熱輻射影響迅速擴散，先後波及宏泰閣、宏新閣等多幢大樓，最終造成7棟建築受波及。消防出動多條雲梯向樓層射水灌救，全屋苑陷入濃煙。事件波及社區運作，多個政黨宣布暫停選舉拉票活動，未來兩日共四場選舉論壇取消。鄰近的中華基督教會馮梁結紀念中學因校舍被徵作臨時庇護中心，校方宣布翌日停課。

香港消防處臉書更換大頭貼及封面照為灰色。（圖／翻攝自香港消防處臉書）

為悼念殉職的37歲消防小隊長，香港消防處官方臉書更換大頭貼及封面照為灰色，以表哀悼，火警起因仍有待調查。

更多東森新聞報導

香港大火釀12死！殉職消防員身分曝 進地下室半小時就失聯

香港大火！打火英雄「全身黑」送醫 住戶遠望淚崩：家沒了

「安全回報」沒人已讀！ 新北婦驚覺：8300萬積蓄被騙光

