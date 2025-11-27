香港44死大火衝擊MAMA！典禮緊急改腳本 火焰特效全喊卡

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

香港大埔區宏福苑昨（26）日發生大規模火災，火勢一度失控，已造成至少44人死亡、近300人失蹤，成為震驚全球的重大災難。受事件衝擊，原訂28、29日在啟德體育館舉行的「2025MAMAAwards」也瞬間蒙上陰影，是否能如期登場成為外界關注焦點。

受香港大火衝擊，原訂28、29日的「2025MAMAAwards」是否能如期登場成為外界關注焦點。（圖／翻攝自X／MAMA AWARDS）

南韓商業媒體《ChosunBiz》報導，火警發生後，MAMA製作組立即召開危機會議，從典禮是否具備舉辦條件、舞台內容是否需要大幅調整，到藝人是否能如期出演，都被列為首要討論。典禮場地距離火災現場僅約20公里，加上死傷及失聯人數持續攀升，現場氣氛格外沉重，和往年國際盛典前的忙碌準備完全不同。

廣告 廣告

雖然距離典禮僅剩一天，主辦方尚未正式討論「取消活動」，但依災情規模評估，節目大幅調整已是必然。多組原訂使用火焰、爆破等特效的舞台率先被列入重新檢討，製作單位認為在罹難者眾多的背景下，這類效果恐引發觀眾情緒反彈，因此極可能取消或改為簡化呈現。

主辦單位目前正以「撫慰及悼念受害者」為核心原則，全面修訂節目腳本，包括調整舞台動線、修改預錄影片、重新設計開場內容，試圖在尊重災難情勢的前提下，調整典禮整體調性。

另一方面，IVE、StrayKids、NCTWISH、RIIZE、ZEROBASEONE、TXT、ENHYPEN、(G)I-DLE、BOYNEXTDOOR等多組人氣團體已於27日陸續抵港，目前正待命，等待主辦方的最終決策。

外界普遍關注典禮是否延期、縮減規模或改以悼念形式舉行，但MAMA主辦方至今僅低調表示：「將在確認相關情況後，再對外說明。」

更多FTNN新聞網報導

香港宏福苑大火延燒！鄧紫棋、鄭秀文、謝霆鋒發文祈福 他是居民發親筆信求支援：天佑香港

郭富城相隔30年再度訪高雄 演唱會開唱前先衝「這間店」

李心潔首移師香港辦畫展！以經典港點為靈感喚回童心

