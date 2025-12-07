香港5級大火後「首證實拘捕1男」…疑為民陣前副召集人「涉發煽動言論」

國際中心／綜合報導

香港大埔高樓社區「宏福苑」26日因大樓維修棚架燃燒釀成奪命惡火，傷亡慘重。（圖／翻攝自X平台 @0xScottlai）

香港大埔宏福苑11月26日發生五級大火，罹難人數高達159人，仍有許人失聯，引發各國關注，且相關猜測言論也相繼而出。如今，香港警務處國家安全處昨（6）日宣布，已拘捕一名71歲的男子，其被逮罪名是涉嫌違反《維護國家安全條例》第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，以及第24條「煽動意圖罪」；據報導，該名被拘捕男子為「民主中國陣線（民陣）」前副召集人兼時事評論人的王姓男子，而這也是港府首度公開證實拘捕與大火言論有關人士。

根據綜合港媒報導，警務處國安處總警司李桂華表示，本月2日就國安案件請王男到旺角警署協助調查後，隔天對方就在社交平台YouTube公開部份調查內容，接近1小時的片長中，披露會面流程及提問內容，包括中央及特區政府為「以災亂港」的始作俑者，又指中央政府對香港災情的支援只是「演戲」等。由於警方先前已鄭重提醒會面內容需要保密，但他仍將相關內容公開，認為此舉顯然是故意的。

據報導，警務處國家安全處於6日在上水區，以涉嫌違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全的罪行」罪及第24條「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪拘捕王男，而這是當地警方首次引用《維護國家安全條例》第88條執法；至於其上傳影片已無法觀看，目前已顯示「這部影片已由上傳者移除」。

報導指出，《維護國家安全條例》第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」，主要禁止的行為分成兩類。其中，包括意圖或罔顧是否會危害調查，而作出披露，就是本次案件的情況；另外則為沒有合理辯解下，捏造、隱藏、銷毀或以其他方式處理與調查有關的資料。李桂華稱，以上2類均屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監7年。

