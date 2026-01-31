香港5800萬圓搶案6嫌落網 恐跟羽田機場案有關

（中央社東京31日綜合外電報導）身懷5800萬日圓（約新台幣1200萬元）鉅款的日本民眾昨天在香港鬧區被搶。港警今天宣布已逮捕6人，其中包含3名日本人。消息人士透露，此案恐跟羽田機場的搶劫未遂案有關。

日本放送協會（NHK）、「讀賣新聞」等日媒報導，兩名日本人昨天上午攜帶裝有約5800萬日圓現金的背包，在香港上環地區一間兌換外幣的店家前被搶。香港警方以強盜事件調查此事，並在今天宣布逮捕6人。

這6人之中有男有女，其中有3名中國籍人士與3名日本人，被捕的其中一名日本人是報警稱現金被搶的「受害者」，這名日本人疑似提供相關資訊給犯罪組織。

香港警方已經回收部分被搶的現金。

位在日本東京都的羽田機場30日凌晨曾發生搶劫未遂案，當時一名50多歲男子曾在裝有鉅款的車子附近，被噴灑像是催淚瓦斯的液體，當時車內裝有近2億日圓（約新台幣4100萬元）現金。

歹徒在案發後逃逸，車內現金則未被搶走。遇襲的男子聲稱從事兌換外幣的工作。

東京都警視廳懷疑，遇襲男子離開日本後，再度於香港被鎖定，正在朝這個方向辦案。

「朝日新聞」報導，羽田機場的強劫未遂案，包含遇襲的中年男子在內，受害方共有4人。調查相關人士透露，他們手邊的約1億9000萬日圓後來被其中兩人運去香港。

報導引述香港警方今天的說法稱，「有必要的話，將與日本警方確認」香港與東京事件的關聯性。（編譯：楊惟敬）1150131