香港60年來最嚴重大火已奪44命 宏福苑延燒7棟大樓原因為何？

宏福苑起火原因為何？

位於香港新界大埔的宏福苑為一個由8棟大樓組成的社區，每棟樓皆有31層樓高，8棟樓共可容納1984戶。綜合港媒報導，由於該社區已有42年歷史，因此從去（2024）年7月開始進行整修工程，大樓外牆也因此搭設竹編鷹架與防墜落的綠色棚網，原本預計在明年3月至6月陸續完工後拆除。

然而26日下午近3時，宏福苑的「宏昌閣」大樓發生火警，並迅速蔓延到其他大樓，最終共導致7棟大樓起火，火勢至27日上午9時仍未撲滅，並造成包含1名消防員在內，逾44人死亡、279人失蹤，是香港60年來最嚴重的火災。

廣告 廣告

南華早報報導，目前外界懷疑起火原因與竹編鷹架的耐火程度、燃燒碎片被風吹至其他大樓導致火勢迅速蔓延，以及建築工人亂扔菸蒂有關。

香港警方則已於27日上午，以涉嫌過失殺人為由，逮捕維修工程公司2名董事與1名負責翻新工程的顧問。

竹編鷹架是火勢快速延燒的關鍵嗎？

BBC報導指出，香港政府認為火勢疑似是透過竹編鷹架蔓延至鄰近大樓。台灣建築安全履歷協會創會理事長戴雲發則認為，主因應該是防墜落棚網使用的材質是否具阻燃功能，竹子本身不太容易著火，但若防護網整片起火，竹子仍會成為易燃材料。

據BBC報導，香港由於地狹人稠，許多高樓大廈之間留下的空間不足，修建工程使用竹編鷹架更能應付這類地形，加上竹子輕盈、柔韌且便宜的特性，因此在許多國家都已改用鋼鐵或鋁等原料搭建鷹架的現代，香港仍是全球少數使用竹編鷹架的城市，該技藝也被當地視為文化遺產。

但自2018年以來，與竹編鷹架有關的工安事故已造成23人死亡，香港政府今年3月宣布，在安全考量下將逐步汰除竹編鷹架，並要求公共工程必須至少有50%採用金屬鷹架。

香港政府已對起火原因展開調查，也將了解竹編鷹架與防護棚網是否為導致火勢蔓延關鍵。

導致大火猛烈的真正原因為何？

香港保安局局長鄧炳強指出，宏福苑大樓外牆的保護網、防火布、塑膠布等材料，火勢蔓延的速度都比符合規定的材質更快也更猛烈，認為該跡象不尋常，且唯一未受火勢波及的大樓中，電梯間外的窗戶都已被貼上易燃的保麗龍板。

香港建造業總工會理事長周思傑指出，若是選用具阻燃功能的棚網，即使菸蒂掉落也未必會起火，「防護用的棚網都是由中國製造，阻燃的關鍵在於工廠製作時是否有噴上阻燃物料，兩者價格差異很大。」

從宏福苑住戶組成的臉書社團貼文可以發現，去年9月時就曾有居民向香港勞工處詢問棚網安全性。當時勞工處回應稱，當地現行規範中並無規範棚網等物料的阻燃標準；勞工處人員視察後，認為宏福苑的維修工程不會使用加熱、明火或易燃物品，且工地現場有合適的滅火措施，因此認為棚網發生火災的風險相對較低。

除棚網可能是助長火勢關鍵外，周思傑也指出，外牆的鷹架大約每10層就會搭建一個稱為「運身橋」的工作平台，上頭堆滿紙屑、布條、塑膠等大量易燃物，可能也是導致火勢蔓延的原因之一。

此外，大埔前區議員姚鈞豪指出，有社區居民反應，火災發生當下即使已聞到燒焦味，警報卻沒有響起，質疑大樓的火災警報器並未發揮作用。