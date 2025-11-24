南部中心／綜合報導

一名來自香港68歲的婦人，23日晚間和家人到高雄一間吃到飽餐廳用餐，不料卻在用餐時候突然昏倒，失去生命徵象，消防救護員抵達後，施以CPR，送醫後恢復生命徵象，但情況仍然很不樂觀。醫生診斷不是被異物噎到，而是心臟疾病。

香港68歲婦用餐突昏倒 醫師:非噎到.是心臟病

來自香港68歲的婦人，23日晚間和家人到高雄一間吃到飽餐廳用餐，不料卻在用餐時候突然昏倒，失去生命徵象，緊急送醫急救。（圖／民視新聞）

一名來自香港68歲的婦人和家人一起來高雄旅遊，23日晚間來到一間位在百貨公司內的吃到飽餐廳享用晚餐，不料，吃飯吃到一半，突然昏倒，失去呼吸心跳，嚇壞大家，餐廳人員趕緊打119，消防救護員抵達後立即施以CPR急救，緊急送醫治療，經搶救恢復生命徵象，目前還仍加護病房觀察中，不過，情況不樂觀。病患家屬難過的表示，「應該是心臟病吧，不是噎到，醫生就說情況很不好，是心臟問題，可能是吧，估計是啦。」

廣告 廣告





香港68歲婦用餐突昏倒 醫師:非噎到.是心臟病

來自香港68歲的婦人，23日晚間和家人到高雄一間吃到飽餐廳用餐，不料卻在用餐時候突然昏倒，失去生命徵象，緊急送醫急救。（圖／民視新聞）一開始大家還以為是吃飯不小心被噎到，不過醫師診斷確認是心臟疾病。家屬焦急守候在加護病房外，就怕隨時有狀況。原本開心來台旅遊，卻發生這樣的事情，家屬情緒悲傷，只盼母親能夠平安渡過，一起回家。

原文出處：香港68歲婦用餐突昏倒 醫師:非噎到.是心臟病

更多民視新聞報導

演唱會經濟發威！18萬歌迷擠爆港都 帶動周邊商機「產值狂飆5億」

子瑜IG影片藏滿「洋蔥」！帽上「這句」暖哭粉絲

57歲邱淑貞「厚黑髮全上梳」現身台北！三寶媽狀態震驚網：也…

