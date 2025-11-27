香港7大樓連環燒 75死270多人失聯

香港新界大埔宏福苑26日發生五級火警，31層的宏福苑8座大樓中，有7座慘遭祝融，怵目驚心，至27日深夜截稿前，至少已造成75人不幸死亡，76人傷，尚有270多人失聯，港府已依誤殺（過失致死）罪嫌拘捕施工單位3人。廉政公署成立專案小組，全面調查是否涉及貪瀆。

大陸領導人習近平於火警發生時，當即指示全力以赴搜救。賴清德總統、陸委會、朝野立委皆表達哀悼，台北市議會27日在開會前默哀。

港府與消防部門表示，26日下午2時51分，宏昌閣外牆維修的鷹架區域首先起火，在風勢助燃下，火勢在短短數十分鐘內連升三級，傍晚6時22分升為五級火，救災作業受樓高與濃煙阻礙挑戰極大。

香港《東網》報導，調查發現，火場建築物外牆物料、護網、用於封裝的保麗龍疑未符合標準，建築工程公司涉嫌嚴重疏忽。警方以涉嫌「誤殺」拘捕52歲至68歲的何、侯及黃姓工程公司董事、工程顧問。查扣大批文件及電腦，追查相關工程、材料來源與施工管理是否違法。

港府消防處表示，救火行動截至27日下午6時，接獲341件求助個案，已處理279件。由於火場救助挑戰大，竹製鷹架（竹棚）有倒塌危險、現場溫度極高，要逐層向上破門推進，加上每戶面積不大，消防員輪班逐門逐戶破門找人救人，絕不放棄。

港府勞工處28日起，將展開為期兩周全港特別執法行動，巡查架設大型鷹架的大樓維修工地，盤點防火設施及火災應變措施。香港廉政公署表示，27日已成立專案小組，就宏福苑維修工程可能涉及貪汙，展開全面調查。

大陸國家主席習近平高度關切事故，要求中共中央港澳辦、駐港中聯辦以及港府有關部門，全力支持香港政府救援與善後工作，務求盡最大努力降低傷亡、安置受災民眾並查明事故原因。大陸涉港澳及有關單位正協助後續調查與資源調配。

總統府、陸委會對香港罹難者表達哀悼並關切搜救進度；賴清德在社群平台發文稱「要為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意」、「讓我們一起為香港祈福」，並由駐港機構確認，並無接獲台灣民眾受災通報。

朝野政黨與立委也紛紛表達哀悼與關懷。台北市議會在27日市政總質詢開始前，全體與列席市府官員起立默哀1分鐘，議員呼籲盤點北市高樓消防應變與裝備。