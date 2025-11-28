香港77年來最慘 宏福苑大火上修至128死、79傷 仍200人下落不明

香港新界大埔區「宏福苑」社區大火，造成嚴重死傷。 圖：翻攝香港中通社

[Newtalk新聞] 香港大埔宏福苑大樓本周三（26日）發生了香港 77 年來最慘重的火災。至今（28 日），根據香港媒體指出，上午火勢已幾乎完全撲滅；下午，香港保安局上修死亡人數至 128 死（含一名消防員），79 人重傷，並再向死傷者、殉職者，及其家屬致上慰問。

綜合《香港 01》、《南華早報》報導，這場火警已造成 128 人死亡，包括 108 人已從現場移出的遺體、有 4 人送醫後不治、16 具燒焦遺體仍在大廈內，不排除稍後香港警方進入現場搜證時，可能會再發現燒焦遺體。另外有 79 人受傷，其中包括 12 名消防員，包括週四因公殉職的消防員何偉豪；尚有 200 人狀況不明。

關於外界關注的火警發生原因，香港保安局表示，初步化驗，宏福苑大廈的棚網保護網，雖然是有達到阻燃要求，但包圍大廈窗門的「發泡膠板」高度易燃，據初步資料顯示，最先起火點可能發生於「宏昌閣」低層的圍網，因發泡膠板快速蔓延波及其他樓宇，亦導致玻璃爆破、火勢急速增強及蔓延到室內，大面積同時起火致災。

而高溫令外圍的竹棚燃燒，燒毀的竹子使其他棚網起火，使火勢蔓延迅速、增添灌救難度，隨著高層棚架不斷墜落，阻斷了緊急出口及大廈出入口，也延誤了消防進樓救援、消防旋轉台鋼梯難以停在最佳作業位置。此外，由於現場溫度高，有些地方死灰復燃，導致消防要重覆滅火，增加工作難度。

現場基本上已完成滅火及救援，目標盡快降溫，之後盡快安排屋宇署檢查，確認安全後由警方搜證。此次救火出動 391架消防車、185 救護車、2,311 名消防救護員，12 名消防員受傷，一位熱衰竭仍在急救中，其他為骨折或吸入過多濃煙。

最新，澳門政府宣布將捐贈 3,000 萬港元，支持香港在大埔發生致命火災後的救援和救濟工作。其發表聲明中表示，因兩個城市之間有著「特殊的兄弟情誼、悠久的文化紐帶和密切的經濟貿易聯繫」，故決定斥資援助。

