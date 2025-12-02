香港BL劇男星來台開唱 不忘哀悼宏福苑大火逝者...感謝前線人員無私奉獻
三立VBL系列《全面管控》、《對立而已》、《靈魂約定》聯合舉辦《Every Fantasy Possible》FANCON大型見面會，其中《靈魂約定》主演Kenji范麒智、Martin王智騫兩位來自香港的演員除了帶來戲劇主題曲外，同劇的洪暐還特別幫他們挑選台灣歌曲，照顧台灣與香港粉絲。
Kenji范麒智Martin王智騫也在現場為香港宏福苑火災的逝者表示哀悼及為傷者與前線人員送上祝福。Martin說：「說對於這次香港大埔的火災，我們感到非常難過，所以想向所有的傷者和他們的家屬，尤其是殉職的傷者和他們的家人，也是最深切的哀悼，希望傷者早日康復，儘快回到正常生活。」
Kenji也說：「我們也想由衷感謝每一位在前線奮戰的消防員、救護人員和所有志願者，多謝你們在危難之中展現無比的勇氣具無私的奉獻、為守護生命與家園而不顧安危。你們的專業與付出、我們永誌不忘，謹向你們致以最高的敬意。」
十帥齊聚！8小時演出粉絲超嗨
現場超超過300位粉絲為之瘋狂，滿滿8小時的演唱會與福利環節，誠意十足，粉絲敲碗組成十人男團規格，可以即刻成團發片了。為了準備這次的粉絲演唱會，三部戲的十位演員提前許久就開始準備，從拍攝主視覺到分組練習跳舞，就為了讓觀眾看到他們不一樣的一面。大家在舞台上分享，拍攝主視覺的時候是十人首次跨戲合體，一字排開氣勢驚人。
《全面管控》張哲偉、陳峻廷 、洪言翔、羅章恩特別練習韓團舞蹈，準備一個多月讓大家看到不一樣的面向。《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔這次特別一起唱跳小賈斯汀的成名曲〈Baby〉展現實力。
《對立而已》葛兆恩和Nelson紀成澔台上台下都默契十足，被問到這次會怎麼表現，葛兆恩說：「經過這次默契更好，現在接受訪問已經可以freestyle了，甚至昨天在排練的時候，Nelson還在說跳舞我們也可以freestyle。」葛兆恩說：「表演其實都是Nelson拉主key，因為他會嫌我動作太老派，但我就是那個年代出來的嘛！但也是因為他讓我找回青春的感覺。」
《全面管控》中雖有陳峻廷男團擔當，但張哲偉跟羅章恩承認自己非常不擅長舞蹈，但陳峻廷爆料說：「當初在第一天排練的時候，張哲偉非常有自信地說他的舞齡有3年，待會我們就在舞臺上看看他舞齡3年的成績是怎麼樣。」張哲偉澄清上次跳舞是很久之前，所以這次練滿辛苦的，但覺得也很好笑，增加了舞蹈趣味性，這幾天的訓練下來，超越過去3年的舞感。
而《原子少年》第一季的人氣成員陳峻廷和Nelson演出不同齣戲，雖然不是CP組合，但粉絲不斷敲碗想看到兩人合作，這次活動也特別合唱粵語歌，獻給這場的粉絲。
