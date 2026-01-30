香港BNO移民潮：英國政府收緊政策，有港人質疑當局背棄承諾
五年前，張先生通過英國當局針對港人的「BNO簽證計劃」移民該國中部城市曼徹斯特。
就在他盤算滿五年後申請永久居留，英國政府去年5月宣佈將會收緊移民政策，讓他的移民之路突生變數，焦慮陡間倍增。
現年40多歲的張先生說，這與當初英國政府提及的承諾有所出入，「好像不是當初說的那樣幫助香港人。」
他說，甚至有了一種感覺，覺得這「好像是一個騙局」。
2019年香港爆發反修例運動，引發抗議者與警方衝突；一年後，北京當局引入《香港國安法》，數以百計的抗議者、民主人士被捕。
因應香港的局勢，英國政府2021年1月31日推出英國國民（海外）簽證（BNO簽證），給予持有BN(O)護照的香港人及家屬前往英國工作、學習、生活的權利，居住滿五年後便可申請永久居留，再居住一年便可申請入籍，故外界又將計劃俗稱「5+1」。
英國政府稱這項移民計劃是「履行英國對香港人的歷史及道德責任」。
根據英國內政部數據，截至2025年9月，總共接獲約23.8萬宗BN(O)簽證申請、並已批出約23.2萬宗申請，有17萬人已抵達英國。每年申請的宗數呈下降趨勢。
移英港人：「好像上了賊船」
五年前，張先生與家人藉著BN(O) 簽證計劃移民英國，最終於2021年3月落地中部城市曼徹斯特，正式展開在異鄉的移民生活。
過去在香港從事媒體行業的他，無法做回本行工作，為了生存只能轉道。最初的時候，他曾經到過貨倉裡面任職倉務工作，轉輾之下，找到了目前的護理工作。
去年5月，英國政府發表新一份《移民白皮書》（Immigration White Paper），宣佈將申請永久居留的門檻由五年增至十年。
首相施紀賢（Keir Starmer）批評在保守黨執政期間，淨移民人數升至近100萬，表示希望在本屆國會會期結束前，大幅減少移民人數。
這份白皮書曾經引起「移英港人」社群的擔憂，包括張先生一家。
直到半年後，英國內政部公佈了針對修改永久居留權條件的諮詢文件，澄清持BN(O)簽證的香港人不會受到影響，但英語水平則由B1級別要求提升至B2級別、而過去沒有設定的入息門檻，亦增加至需有3至5年的年收入高於12,570英鎊（12.8萬）。
當局沒有同步說明，這些追加條件是否適用於已抵達英國的港人移民，新的不確定性再次襲來。
這份政策文件的諮詢期會於2月結束，內政部預計最快4月落實，同時估計今年將有約9.2萬港人達資格申請永居，為歷來最高峰。
B1級別英語水平相等於與英國中等教育普通證書（GCSE），主要是通過與考官英語對答作考核，而B2級別英語水平相當於英國普通教育高級程度證書（A-level）程度，需要考讀、寫、聽、講四個部份。
由於並未確定英語水平的要求是否需要提高至B2級別，本來打算今年三月去考試的張先生及太太，決定暫時擱置，待有最新的具體措施出台之後，才再作打算，「如果到時是需要考B2的，就直接去考B2。」
但他坦言，這樣的要求對他來說有著挑戰，一旦改變，需要花費更長的時間去準備。
另一方面，由於需要照顧小朋友，張先生的太太目前從事兼職工作，未能達到最新提出的年收入要求，這也是他們一家的其中一個擔憂，「她也擔心的，是不是要重新去找工作呢？但其實在英國要找工作也不容易。」
張先生坦言有種受騙的感覺，亦覺得與當初英國政府提及的承諾有所出入，「好像上了賊船，之前說的要求、要做什麼，我已經準備好了，但突然間改變。」
全職媽媽：心理壓力與無助
2025年12月，34名工黨議員聯署，去信內政部移民及公民事務政務次官邁克·塔普（Mike Tapp），要求確保移民改革不會影響約20萬名已獲發出BNO簽證的港人。
他們指出，退休人士、殘疾人士、青年、在校大學生和家庭主婦等群體都無法達到最低薪資要求，這意味著，這些群體有機會被拒申請永久居留權。
同樣是2021年移民到英國的全職媽媽黃小姐（Moon媽），對於自己會否因為無法達到年收入要求而受到影響感到擔憂。
「我還有一年就可以申請永居，但當我知道英國計劃收緊移民的時候，其實我第一個反應是很震驚的。」
Moon媽向BBC憶述，去年夏天獲悉英國政府擬收緊移民政策的時候，不安的感覺開始湧現，「這不是一個政策這麼簡單，我覺得是一個承諾，因為它（英國政府）有這個承諾，會有這些待遇給予我們，所以我們才會過來的。」
五年前，她們一家人決定移民到英國。
在香港生活的時候，Moon媽及丈夫都有全職的工作，當時女兒主要是由外傭負責照顧。移民英國之後，如同許多家庭般，為了照顧小孩，她從在職媽媽轉換成為全職媽媽。
「這件事情起初是令我很不習慣的，因為突然間沒有固定的工作和收入，也令我很沒有安全感。」
Moon媽坦言，身份上的轉換，加上初到異地的時候，身邊並沒有熟悉的親人或朋友，這讓她剛開始在英國生活的時候難以適應，也會有種孤單的感覺。
「在適應初期我是覺得很辛苦的，甚至有時也有抑鬱的情緒，會懷疑自己是否做錯了決定。」
然而，隨著往後數年愈來愈多香港人移民到英國，她們一家所在的中部城市諾丁漢亦成為了其中一個香港人的移民熱點，Moon媽一家也認識了愈來愈多的移英港人。
這讓她認識了一些處境近似的全職媽媽。
她在這個過程中，設立了自己的Youtube頻道，記錄其移英生活、分享英國的資訊及去處、以及訪問一些移民港人。
回看過去五年，儘管需要從零開始建立在異地的生活，一切並不容易，但看到女兒在英國上學與生活所展現出來的快樂，也令她無悔當初移民的決定，「我真的看到我的女兒上學是很開心的……我沒有一個穩定的工作、收入等等，都不重要了，這都是值得的。」
當一切安頓、逐漸適應的時候，剩下的就是等待申請永久居留的手續，Moon媽和丈夫也已經完成了英國公民入籍考試「Life in the UK 」、以及B1級別的英語考試。她們共花費了430英磅（約4,600港幣）、大約一個月的時間去準備。
原本以為一切準備就緒，但英國政府突如其來的新要求，打亂了這一家人的計劃。
作為全職媽媽，面對收入要求，她坦言感到很大的心理壓力，同時也有無助的感覺，「當初英國政府為香港人推出這個BNO Visa的時候，它是很清楚交代了5+1安排、整個要求是怎樣的，對於我們來說，我們已經有一個預算。」
而這同樣是放在移民到英國的全職媽媽身上的難題，「作為一位媽媽，我也會問自己，怎樣在照顧小朋友和滿足政策之間要拿得這個平衡呢？」
接受訪問的時候，政策的具體執行細節仍未公佈，Moon媽表示，目前仍處於觀望的階段，待有詳情之後，才知道新政是否會確切影響到她們，一旦受到影響，她會考慮如何增加自己的收入，應付新政的要求。
「現在我們都沒有什麼可以做的。」
30多歲的陳小姐準備今年6月申請永久居留，目前與女友定居於劍橋郡的她，在餐廳有一份全職的工作。她告訴BBC，去年剛聽到英國政府擬收緊移民政策的時候，也曾經擔心過會否帶來影響。
陳小姐表示，新入息要求的部分對她們影響不大，「對我們來說，最難可能是英文程度的改變…有少許複雜，不知道（現在）應該考B1還是B2。」
「對我們來說，也會有點失望的，我猜大部分香港人都是，開始來這裡的時候，移民的門檻都比較低，但現在突然說要改變……而這個改變可能令很多人都未必移民得到。」
港人移民的集體焦慮與不安
由倫敦大學學院、倫敦國王學院和牛津大學的學者策劃的「香港 BN(O) 移民長期追蹤調查」，2025年的數據顯示有59%受訪者表示正在就業。
另一項由工黨國會議員詹姆斯·奈什（James Nais）就6,667名BN(O) 簽證持有人所作的研究顯示，若英國政府的新要求全面落實，將只有8%家庭可在居英五年後，所有成員同時符合永久居留資格；另有多達43%家庭預料無法符合永居的新要求。
已經移民到英國接近20年的港人蔡嘉源，去年4月代表自由民主黨參加地區補選，並成功當選薩頓（Sutton Central）市議員。
自英國推出BN(O)簽證後，愈來愈多香港人搬到倫敦近郊的薩頓居住，也使這個地區有了「小香港」的稱號。在薩頓定居多年的蔡嘉源，自簽證推出之後，一直致力協助港人適應及融入當地。
蔡嘉源告訴BBC，去年11月英國內政部發表諮詢文件之後，立刻就在社區裡面感受到港人群體很大的迴響及反彈，「大家非常不安，立刻在社區裡面感受到。」
其後，港人組織 「Sutton香港人」收集簽名聯署及進行問卷調查，預計有大約三成人會受到新政策下入息要求的影響，當中包括家庭照顧者、退休人士、學生等，另外，調查也發現有約16% 持中學學歷者未必能達到B2英語水平。
當中，有三成人表示簽證的不確定性，是回流到香港或移民到其他國家的主要因素。
「看到大家對於這個狀況是很擔憂，社群是有深切的焦慮，他們也有一種背叛的感覺，帶給移英港人有很多的不確定性。」蔡嘉源說，這段時間感受到港人社群存在一種負面的感覺，「他們的訴求也很清楚，第一就是，如果真的要改，他們不希望有追溯期…第二就是，他們反對收入的門檻。」
蔡嘉源提到，移民政策的收緊，除了影響到透過BN(O)簽證來到英國的香港人外，赴英尋求庇護的港人，同樣受到嚴重的影響。
英國政府計劃大幅收緊英國難民申請永久居留的政策，包括將獲得難民身份後的有效期減到兩年半，每兩年半需定期檢視一次，亦會將申請永居的等候時間由5年延長至20年。
這段時間，蔡嘉源亦收到尋求庇護的港人求助，「有表達很不安…不單是香港人，也有其他非香港人的難民也跟我表達他們的擔憂，這樣修改成20年，其實帶來很大的不確定性。」
在不確定性面前，張先生也作了最壞的心理準備。他表示不打算回流香港，會盡力爭取留在英國。他說， 若果最終確定需要滿足最低入息的要求，「那我就延長那個簽證，然後太太也找一份工作吧。」
其他人也在看
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 265則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 271則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 55則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 43則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 35則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 250則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 16則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 75則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 227則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2則留言
李多慧不甩韓職啦啦隊禁令 堅定留台：自己的人生自己選擇
柯震東與李多慧今（29）日為運動品牌合體宣傳，近來傳出韓國職棒球團禁止旗下啦啦隊員同時在台韓兩地應援。對此，李多慧表示自己並未受到影響，「我在韓國沒有活動四年了，因為我一直住在台灣，不知道韓國的消息。」不過是否會給其他韓籍啦啦隊員建議？她說：「自己的人生自己選擇。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 49則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 12則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 23 小時前 ・ 31則留言
提陳菊29歲寫給台灣的遺書 苦苓感嘆：真不知國賊何日可除？
陳菊因健康問題請辭監察院長，總統府昨（28）日發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，此令自2月1日生效。此消息曝光引發熱議，作家苦苓今（29）日於臉書粉專po文，提到當時才29歲的陳菊被軍事法庭求處死刑，她在𤠒中寫下「給台灣的遺書」，苦苓也感嘆直呼，「民主前輩奉獻一生，台灣命運仍然岌岌可危，真不知國賊何日可除？」鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 200則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 1 天前 ・ 40則留言