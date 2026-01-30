香港BNO移民潮：英國政府收緊政策，有港人質疑當局背棄承諾

[Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images]

五年前，張先生通過英國當局針對港人的「BNO簽證計劃」移民該國中部城市曼徹斯特。

就在他盤算滿五年後申請永久居留，英國政府去年5月宣佈將會收緊移民政策，讓他的移民之路突生變數，焦慮陡間倍增。

現年40多歲的張先生說，這與當初英國政府提及的承諾有所出入，「好像不是當初說的那樣幫助香港人。」

他說，甚至有了一種感覺，覺得這「好像是一個騙局」。

2021年1月31日，英國政府推出英國國民（海外）簽證計劃，已有17萬人抵達英國。

2019年香港爆發反修例運動，引發抗議者與警方衝突；一年後，北京當局引入《香港國安法》，數以百計的抗議者、民主人士被捕。

因應香港的局勢，英國政府2021年1月31日推出英國國民（海外）簽證（BNO簽證），給予持有BN(O)護照的香港人及家屬前往英國工作、學習、生活的權利，居住滿五年後便可申請永久居留，再居住一年便可申請入籍，故外界又將計劃俗稱「5+1」。

英國政府稱這項移民計劃是「履行英國對香港人的歷史及道德責任」。

根據英國內政部數據，截至2025年9月，總共接獲約23.8萬宗BN(O)簽證申請、並已批出約23.2萬宗申請，有17萬人已抵達英國。每年申請的宗數呈下降趨勢。

移英港人：「好像上了賊船」

五年前，張先生與家人藉著BN(O) 簽證計劃移民英國，最終於2021年3月落地中部城市曼徹斯特，正式展開在異鄉的移民生活。

過去在香港從事媒體行業的他，無法做回本行工作，為了生存只能轉道。最初的時候，他曾經到過貨倉裡面任職倉務工作，轉輾之下，找到了目前的護理工作。

去年5月，英國政府發表新一份《移民白皮書》（Immigration White Paper），宣佈將申請永久居留的門檻由五年增至十年。

首相施紀賢（Keir Starmer）批評在保守黨執政期間，淨移民人數升至近100萬，表示希望在本屆國會會期結束前，大幅減少移民人數。

這份白皮書曾經引起「移英港人」社群的擔憂，包括張先生一家。

直到半年後，英國內政部公佈了針對修改永久居留權條件的諮詢文件，澄清持BN(O)簽證的香港人不會受到影響，但英語水平則由B1級別要求提升至B2級別、而過去沒有設定的入息門檻，亦增加至需有3至5年的年收入高於12,570英鎊（12.8萬）。

當局沒有同步說明，這些追加條件是否適用於已抵達英國的港人移民，新的不確定性再次襲來。

這份政策文件的諮詢期會於2月結束，內政部預計最快4月落實，同時估計今年將有約9.2萬港人達資格申請永居，為歷來最高峰。

B1級別英語水平相等於與英國中等教育普通證書（GCSE），主要是通過與考官英語對答作考核，而B2級別英語水平相當於英國普通教育高級程度證書（A-level）程度，需要考讀、寫、聽、講四個部份。

由於並未確定英語水平的要求是否需要提高至B2級別，本來打算今年三月去考試的張先生及太太，決定暫時擱置，待有最新的具體措施出台之後，才再作打算，「如果到時是需要考B2的，就直接去考B2。」

但他坦言，這樣的要求對他來說有著挑戰，一旦改變，需要花費更長的時間去準備。

另一方面，由於需要照顧小朋友，張先生的太太目前從事兼職工作，未能達到最新提出的年收入要求，這也是他們一家的其中一個擔憂，「她也擔心的，是不是要重新去找工作呢？但其實在英國要找工作也不容易。」

張先生坦言有種受騙的感覺，亦覺得與當初英國政府提及的承諾有所出入，「好像上了賊船，之前說的要求、要做什麼，我已經準備好了，但突然間改變。」

全職媽媽：心理壓力與無助

2025年12月，34名工黨議員聯署，去信內政部移民及公民事務政務次官邁克·塔普（Mike Tapp），要求確保移民改革不會影響約20萬名已獲發出BNO簽證的港人。

他們指出，退休人士、殘疾人士、青年、在校大學生和家庭主婦等群體都無法達到最低薪資要求，這意味著，這些群體有機會被拒申請永久居留權。

同樣是2021年移民到英國的全職媽媽黃小姐（Moon媽），對於自己會否因為無法達到年收入要求而受到影響感到擔憂。

「我還有一年就可以申請永居，但當我知道英國計劃收緊移民的時候，其實我第一個反應是很震驚的。」

Moon媽向BBC憶述，去年夏天獲悉英國政府擬收緊移民政策的時候，不安的感覺開始湧現，「這不是一個政策這麼簡單，我覺得是一個承諾，因為它（英國政府）有這個承諾，會有這些待遇給予我們，所以我們才會過來的。」

Moon媽坦言，剛成為全職媽媽的時候，身份的轉換讓她難以適應。

五年前，她們一家人決定移民到英國。

在香港生活的時候，Moon媽及丈夫都有全職的工作，當時女兒主要是由外傭負責照顧。移民英國之後，如同許多家庭般，為了照顧小孩，她從在職媽媽轉換成為全職媽媽。

「這件事情起初是令我很不習慣的，因為突然間沒有固定的工作和收入，也令我很沒有安全感。」

Moon媽坦言，身份上的轉換，加上初到異地的時候，身邊並沒有熟悉的親人或朋友，這讓她剛開始在英國生活的時候難以適應，也會有種孤單的感覺。

「在適應初期我是覺得很辛苦的，甚至有時也有抑鬱的情緒，會懷疑自己是否做錯了決定。」

然而，隨著往後數年愈來愈多香港人移民到英國，她們一家所在的中部城市諾丁漢亦成為了其中一個香港人的移民熱點，Moon媽一家也認識了愈來愈多的移英港人。

這讓她認識了一些處境近似的全職媽媽。

[Moon媽]

她在這個過程中，設立了自己的Youtube頻道，記錄其移英生活、分享英國的資訊及去處、以及訪問一些移民港人。

回看過去五年，儘管需要從零開始建立在異地的生活，一切並不容易，但看到女兒在英國上學與生活所展現出來的快樂，也令她無悔當初移民的決定，「我真的看到我的女兒上學是很開心的……我沒有一個穩定的工作、收入等等，都不重要了，這都是值得的。」

當一切安頓、逐漸適應的時候，剩下的就是等待申請永久居留的手續，Moon媽和丈夫也已經完成了英國公民入籍考試「Life in the UK 」、以及B1級別的英語考試。她們共花費了430英磅（約4,600港幣）、大約一個月的時間去準備。

原本以為一切準備就緒，但英國政府突如其來的新要求，打亂了這一家人的計劃。

作為全職媽媽，面對收入要求，她坦言感到很大的心理壓力，同時也有無助的感覺，「當初英國政府為香港人推出這個BNO Visa的時候，它是很清楚交代了5+1安排、整個要求是怎樣的，對於我們來說，我們已經有一個預算。」

而這同樣是放在移民到英國的全職媽媽身上的難題，「作為一位媽媽，我也會問自己，怎樣在照顧小朋友和滿足政策之間要拿得這個平衡呢？」

接受訪問的時候，政策的具體執行細節仍未公佈，Moon媽表示，目前仍處於觀望的階段，待有詳情之後，才知道新政是否會確切影響到她們，一旦受到影響，她會考慮如何增加自己的收入，應付新政的要求。

「現在我們都沒有什麼可以做的。」

30多歲的陳小姐準備今年6月申請永久居留，目前與女友定居於劍橋郡的她，在餐廳有一份全職的工作。她告訴BBC，去年剛聽到英國政府擬收緊移民政策的時候，也曾經擔心過會否帶來影響。

陳小姐表示，新入息要求的部分對她們影響不大，「對我們來說，最難可能是英文程度的改變…有少許複雜，不知道（現在）應該考B1還是B2。」

「對我們來說，也會有點失望的，我猜大部分香港人都是，開始來這裡的時候，移民的門檻都比較低，但現在突然說要改變……而這個改變可能令很多人都未必移民得到。」

港人移民的集體焦慮與不安

由倫敦大學學院、倫敦國王學院和牛津大學的學者策劃的「香港 BN(O) 移民長期追蹤調查」，2025年的數據顯示有59%受訪者表示正在就業。

另一項由工黨國會議員詹姆斯·奈什（James Nais）就6,667名BN(O) 簽證持有人所作的研究顯示，若英國政府的新要求全面落實，將只有8%家庭可在居英五年後，所有成員同時符合永久居留資格；另有多達43%家庭預料無法符合永居的新要求。

已經移民到英國接近20年的港人蔡嘉源，去年4月代表自由民主黨參加地區補選，並成功當選薩頓（Sutton Central）市議員。

自英國推出BN(O)簽證後，愈來愈多香港人搬到倫敦近郊的薩頓居住，也使這個地區有了「小香港」的稱號。在薩頓定居多年的蔡嘉源，自簽證推出之後，一直致力協助港人適應及融入當地。

[Reuters]

蔡嘉源告訴BBC，去年11月英國內政部發表諮詢文件之後，立刻就在社區裡面感受到港人群體很大的迴響及反彈，「大家非常不安，立刻在社區裡面感受到。」

其後，港人組織 「Sutton香港人」收集簽名聯署及進行問卷調查，預計有大約三成人會受到新政策下入息要求的影響，當中包括家庭照顧者、退休人士、學生等，另外，調查也發現有約16% 持中學學歷者未必能達到B2英語水平。

當中，有三成人表示簽證的不確定性，是回流到香港或移民到其他國家的主要因素。

「看到大家對於這個狀況是很擔憂，社群是有深切的焦慮，他們也有一種背叛的感覺，帶給移英港人有很多的不確定性。」蔡嘉源說，這段時間感受到港人社群存在一種負面的感覺，「他們的訴求也很清楚，第一就是，如果真的要改，他們不希望有追溯期…第二就是，他們反對收入的門檻。」

蔡嘉源提到，移民政策的收緊，除了影響到透過BN(O)簽證來到英國的香港人外，赴英尋求庇護的港人，同樣受到嚴重的影響。

英國政府計劃大幅收緊英國難民申請永久居留的政策，包括將獲得難民身份後的有效期減到兩年半，每兩年半需定期檢視一次，亦會將申請永居的等候時間由5年延長至20年。

這段時間，蔡嘉源亦收到尋求庇護的港人求助，「有表達很不安…不單是香港人，也有其他非香港人的難民也跟我表達他們的擔憂，這樣修改成20年，其實帶來很大的不確定性。」

在不確定性面前，張先生也作了最壞的心理準備。他表示不打算回流香港，會盡力爭取留在英國。他說， 若果最終確定需要滿足最低入息的要求，「那我就延長那個簽證，然後太太也找一份工作吧。」