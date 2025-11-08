香港IKEA推「粉紅刈包」掀熱議 網友笑稱：控肉派無法接受

香港IKEA近日推出「瑞典肉丸紅果子刈包配酸菜及花生粉」。（翻攝自IKEA 香港及澳門官網）

近日有網友在Threads上發文表示，香港IKEA推出「瑞典肉丸紅果子刈包配酸菜及花生粉」，粉紅色刈包夾著肉丸的模樣讓人看了食指大動；不過，該網友表示，自己身為「基本教義控肉派」，難以接受這樣的創意料理，還開玩笑表示「這種褻瀆台灣人的刈包，IKEA敢在台灣賣嗎？」貼文一出隨即引發熱烈討論。

部分網友跟原PO的感受相同，認為這款粉紅刈包不像刈包，「這不是刈包，是酸菜and肉丸and紅果子麵包」「這個粉紅色是啥意思......」「體會到義大利人對夏威夷披薩的感受了」；不過也有不少人持開放態度，「感覺還行啦」「看起來好好吃」「這樣就褻瀆的話義大利人應該已經殺過來好幾次了」。也有內行人士分析指出，香港與台灣IKEA由同一代理商經營，若銷售成績不錯，未來「粉紅刈包」或許真的有機會在台灣登場。

「刈包」又被稱為「虎咬豬」或「割包」，是一種起源於福建的傳統小吃，後來在台灣發揚光大。它以白色蒸割包皮夾入滷至軟嫩的控肉、酸菜、花生粉與香菜，鹹香中帶點甜味，層次豐富，是常見的庶民美食。傳統刈包象徵圓滿與富足，常出現在冬至或喜慶場合。

