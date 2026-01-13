香濃咖喱香，Q彈又美味！港式咖喱魚丸

港式咖喱魚丸

經典香港街頭小吃－咖喱魚丸，香濃咖喱香，Q彈的魚丸，簡單又美味～作下午茶或派對小吃，必定大受歡迎～在家也可輕鬆做出這個港式風味！

食材

魚丸, 600克

蒜末, 3小匙

咖喱粉, 2大匙

調味料 蠔油, 1大匙 鹽, 1／4小匙 糖, 1小匙 醬油, 1小匙 水, 400毫升



料理步驟





步驟 1：先用一鍋沸水略煮魚丸，盛起備用





步驟 2：用小火炒蒜末和咖哩粉，炒一炒





步驟 3：然後下水及所有調味料，用中火煮沸



步驟 4：下所有魚丸，用小火煮三分鐘





步驟 5：將魚丸盛起，然後下 （3小匙太白粉＋5小匙水）與鍋內的醬汁拌勻，用小火煮一分鐘後，再淋在魚丸上即成～

小撇步

*可隨意加入自己喜愛的丸子，這次我用了牛丸，墨魚丸，香腸

*如怕辣，可以將咖哩粉份量略減

