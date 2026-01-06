香濃鬆軟的美味享受！免揉火腿起司小歐包

免揉火腿起司小歐包

整片的起司和火腿片，包進揉好的麵團中，讓風味融合。輕鬆免揉，搭配帕馬森起司粉和黑芝麻粉，帶來香濃鬆軟的美味享受。

食材

帕馬森起司粉, 100克

麵糰 牛奶, 180克 冷開水, 80克 棕櫚糖或二砂, 10克 鹽, 3克 即發酵母粉, 3克 黑芝麻粉, 10克 高筋麵粉, 300克

內餡 起司片, 8片 火腿片, 8片



料理步驟





步驟 1：牛奶和水中加入酵母、糖和鹽拌勻；





步驟 2：加入黑芝麻粉和高筋麵粉；



步驟 3：拌勻到無乾粉；





步驟 4：蓋起來靜置30分鐘；





步驟 5：30分鐘後，手沾濕拉起麵糰的一角，往中心摺；





步驟 6：會黏就把手再沾濕，然後再次拉摺一圈後；





步驟 7：蓋起來，靜置30分鐘；





步驟 8：這次麵糰又比前兩次要膨鬆一點了；手沾濕將麵糰拉高，往中間摺壓，重覆四邊拉疊，直到拉不動；





步驟 9：蓋起來再休息30分鐘；





步驟 10：最後一次摺疊，這次兩手沾濕，從中間抱起來前後向內摺疊，轉一個方向，重覆再摺疊一次；然後往下收圓；蓋起來，放冰箱低溫發酵4～8小時以上或放過夜；





步驟 11：這是從冰箱拿出來，在室溫放15分鐘後的狀態；





步驟 12：冰箱取出時可看到麵糰已膨的很明顯，表面撒點麵粉，倒到工作檯上；輕輕壓成長方型，不用很方，拍一下排氣；





步驟 13：將麵糰摺三摺後滾成長條秤重；





步驟 14：等量分成8顆，每顆約@77g 全都滾圓，依序排好，如果滾圓時覺得會黏就撒點乾粉，滾好後蓋起來休息10分鐘；





步驟 15：火腿片先用滾水燙過後瀝乾放涼；帕馬森起司粉分次倒，每次倒約沾一顆的量@10～12g左右。





步驟 16：從第一顆滾圓的先整型，收口朝上，壓扁後拉成長條狀或用桿麵棍桿成麵皮；





步驟 17：手拉時先將麵糰沾一層乾粉，比較好操作；





步驟 18：擺上火腿片再放上起司片；





步驟 19：捲起來，用麵糰兩邊包覆兩頭的起司火腿；





步驟 20：最後捏緊連結處，兩邊也往連結處收，再捏合；





步驟 21：表面噴濕；





步驟 22：放到帕馬森起司粉裡沾滾；





步驟 23：沾好後排到鋪了烘焙紙的烤盤中，漢子分成兩盤；





步驟 24：放進未插電的烤箱中，進行發酵，約需45～60分鐘；發酵好的麵糰漲大一倍多大；烤箱預熱到190度，用刀片劃淺線；





步驟 25：進烤箱，190度烤12分鐘後，烤盤調頭再烤10～12分鐘；





步驟 26：取出烤盤後震敲一下，再轉放到架子上放涼。

