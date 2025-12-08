香火情化環保力 慈皇宮捐資源回收車助力清潔隊

新北環保局長程大維（右一）代表接受慈皇宮捐贈資源回收車。（圖：新北環保局提供）

新北樹林區慈皇宮及吳榮龍董事長以實際行動支持環境永續，捐贈新北市環保局樹林區清潔隊一輛六‧五噸資源回收車，總價值約新臺幣二百零五萬元。新北環保局長程大維今（六）日親自頒贈感謝狀，表達最深謝意。

慈皇宮由龍一金屬工業公司董事長吳榮龍於三十年前創建，主祀南天關聖帝君及白鶴仙姑。去（一一三）年六月，八十歲的吳董事長在工地巡視時不慎自四米高電梯口跌落，造成多處骨折，歷經艱辛治療與復健，終於在一年後恢復自主行動。

吳董事長感念神明庇佑，決心回饋社會，在樹林中山里里長簡炎輝引薦下，捐贈資源回收車予清潔隊。他表示，清潔隊同仁辛勤維護環境，令人敬佩，希望新車能提升安全與效率，並帶著神明祝福守護城市。程大維局長指出，車輛耗時四個月打造，當日駛至慈皇宮舉行淨身祈福儀式，準備三十六盒蛋糕祈求市民平安。此次捐贈不僅提升回收效率，更改善第一線人員工作環境。

環保局補充，目前新北市共有八百七十七輛垃圾車及一千二百七十二輛資源回收車投入服務。市府今（一一四）年度編列約三‧一億元（含中央環境部補助），採購一百一十三輛清潔車輛與機具，並規劃明（一一五）年編列四‧七億元汰換老舊設備，慈皇宮善舉將助力清運能量。