香火情化環保力 樹林山佳慈皇宮捐清潔車輛 助力清潔隊守護環境
記者黃秋儒／新北報導
新北市樹林區慈皇宮及吳榮龍先生以實際行動支持環境永續與公眾福祉，捐贈新北市環保局樹林區清潔隊1輛6.5噸資源回收車，總價值約新臺幣205萬元。新北市環保局長程大維於6日親自到場頒贈感謝狀，對這份熱心公益、力挺環保工作的善舉表達最深的謝意。
程大維表示，十分感謝慈皇宮及吳榮龍董事長此次捐贈，象徵民間力量與政府攜手合作，車輛耗時四個月打造，當日駛至現場慈皇宮，廟方特別為這輛資源回收車舉行淨身、祈福儀式，期盼未來每次出勤都能平安順利；環保局也準備36盒蛋糕作為供品，為新北市民祈求平安順利。慈皇宮及吳董事長此次捐贈資源回收車，不僅提升清潔隊執行資源回收及清運工作效率，更為第一線清潔人員提供更安全、便利的工作環境。
新北市環保局指出，坐落於樹林山佳地區的慈皇宮，由龍一金屬工業股份有限公司董事長吳榮龍於30年前創建，尊奉的主神為南天關聖帝君及白鶴仙姑。去(113)年6月，80歲的吳董事長在工地巡視時經歷一場嚴重意外，從4米高的電梯口跌落，造成全身多處嚴重骨折，在鬼門關前走一遭，經歷艱辛的搶救與漫長的術後復健，憑藉堅強意志力，終於在一年後恢復自主行動。
環保局提到，這段過程中，吳董事長感念神明的庇佑，發願將這份重生的感恩回饋給社會，在樹林中山里簡炎輝里長的引薦下，決定捐贈一輛資源回收車給在地服務的樹林區清潔隊，吳董事長表示，對清潔隊同仁維護社區環境辛苦勞動深感敬佩與感恩，希望藉由這次捐贈新車，讓清潔隊同仁在執行任務時更安全順利，感謝環保局辦理捐車儀式，也讓這台慈皇宮號資收車在大街小巷中穿梭，帶著神明的祝福與庇佑，助力清潔隊維護城市環境。
環保局表示，目前新北市共有877輛垃圾車及1,272輛資源回收車投入日常清運服務，為因應城市發展與人口成長帶來的清運需求，市府今(114)年度編列約3.1億元（含中央環境部補助），採購113輛清潔車輛與機具，預計明年編列將編列4.7億元，逐步汰換老舊設備，慈皇宮此次捐贈行動，將有助於提昇清潔效率，強化地方清運能量。
環保局補充，市府已訂有「新北市政府環境保護局接受民間單位捐贈清潔車輛原則」，詳列捐贈程序與注意事項，歡迎各界共同參與捐贈行列，攜手打造更美好的城市環境。環保局將妥善運用並維護本次捐贈車輛，確保發揮最大效益，持續推動環保工作向前邁進。
