



桃園市龜山區壽山巖觀音寺長年秉持弘揚觀音慈悲精神，守護地方信仰文化，近日由發起人張峻銘先生號召推動捐香善行，獲得來自各界善信大德、團體與企業熱烈響應，踴躍捐贈供香，累計捐香數量約二千四百斤，共同護持寺廟香火綿延、清淨莊嚴。

壽山巖觀音寺董事長林明義七日表示，捐香（供香）在宗教與傳統信仰中，象徵信眾虔誠心念與祈願上達諸佛菩薩，亦代表香火延續、信仰傳承的重要意涵。善信隨喜發心捐香，不僅是供養諸佛、護持寺廟的重要善行，更有助於積累福德資糧、淨化身心，功德殊勝。

香火相傳善念匯聚 壽山巖觀音寺感謝各界善信踴躍捐香護寺

本次捐香活動在張峻銘先生發心倡議下，匯聚地方仕紳、企業團體及廣大信眾共同參與，捐贈數量自十斤至百斤不等，總量約二千四百斤，充分展現社會各界對宗教文化保存與寺廟事務推動的高度認同與支持。壽山巖觀音寺特別彙整捐香善信芳名，於壽山巖官方平台，予以公開誌謝，以表感恩與敬意。

壽山巖觀音寺指出，所有捐贈供香將妥善運用於日常祭祀及各項法會所需，確保香火不斷、法務圓滿，持續成為地方信眾重要的心靈依歸。

寺方亦誠心回向，祈願觀音菩薩慈悲加被所有捐香善信大德，闔家平安、福慧增長、元辰光彩、善願圓滿、所求皆遂。



