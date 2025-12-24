香灰整袋丟垃圾車爆開！清潔隊員「被噴滿身灰塵」 民眾痛批沒公德心

有民眾未依規定處理香灰，導致清潔隊員被香灰噴整身。（圖／翻攝臉書／草屯人）

草屯鎮清潔隊23日下午執行例行垃圾清運時，發生一起驚險意外。一名民眾未依規定處理香灰，竟將整袋尚未冷卻的香灰直接丟入垃圾車車斗內，且未事先提醒清潔人員，導致垃圾壓縮機啟動瞬間，垃圾袋因受壓爆裂，揚起大量灰塵，現場宛如爆炸場面，所幸清潔隊員並未因此受傷。

事發畫面隨後被網友上傳至臉書社團「草屯人」。從民宅監視器畫面可見，垃圾車行經仁愛街清運點時，因車斗已接近滿載，司機依作業流程啟動壓縮裝置，沒想到車斗內一只大型黑色垃圾袋突然破裂，瞬間噴出大量香灰。當時正在車後協助民眾丟垃圾的清潔隊員，整個人一度被灰塵吞沒，幾乎看不見身影。

畫面中可見，香灰衝起的高度甚至超過垃圾車車身，清潔隊員只能滿身灰塵走下車暫時清理，周邊住戶也立即提供清水協助沖洗。經了解後，才確認是有民眾將整包未處理的香灰直接送上垃圾車，才會釀成這起意外。

影片曝光後，引發網友熱議，不少人留言表示「好可怕」、「清潔隊人員真的很辛苦」、「真的很沒公德心」、「如果裡面還有火苗，那樣清潔人員就傷到他自己的眼睛」、「沒有弄水先浸濕是想害人嗎」、「隊員有戴護目鏡嗎？眼科要記得去看喔」。草屯鎮清潔隊則回應，當事隊員身體狀況無礙，簡單清洗後已恢復執勤。

對此，南投縣環保局也再次提醒民眾，焚香或燒金紙後，香灰務必以清水完全澆熄，待完全冷卻後再裝入垃圾袋，並將袋內空氣排出、妥善密封，才能交由垃圾車清運，以避免復燃或壓縮爆破，危及清潔人員安全。同時也呼籲民眾採取環保祭祀方式，以鮮花或米食取代金紙焚燒，降低風險，共同守護第一線人員的健康與安全。

