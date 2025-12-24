香灰爆擊 草屯清潔隊員遭殃

草屯鎮公所的垃圾車前天下午在敦和里地區收運垃圾，民眾提著2袋黑色袋子丟進垃圾車，垃圾袋瞬間爆開，站在車後的清潔隊員首當其衝，被袋內香灰噴得全身都是粉塵，所幸眼睛等部位沒有不適，仍繼續執勤；草屯清潔隊24日提醒，為了避免香灰死灰復燃，丟棄前先澆水成泥狀，再打包丟棄，也能避免香灰爆擊。

草屯鎮清潔隊將鄰里監視器畫面po網提醒，畫面顯示民眾將裝滿香灰的黑色袋子丟進垃圾車，因為垃圾車車斗攪動壓縮垃圾，導致垃圾袋瞬間爆開，噴得站在垃圾車後的清潔隊員渾身都是香灰，畫面相當震撼，清潔隊員一臉無奈，附近店家見狀熱心提供高壓風槍協助清理。清潔隊員認為身體沒有不適，堅守崗位繼續工作。

影片PO出引起網友熱議，有人痛斥「拜託！你是倒垃圾，還是放煙霧彈？」甚至留言「南投遭恐怖攻擊？」，「心疼清潔隊員，希望他不要傷到眼睛」，有人建議香灰最好分裝成好幾個小包再丟垃圾車，避免類似狀況再發生。

草屯鎮公所清潔隊長游進鴻表示，近期家家戶戶進行大掃除，當時民眾沒有告知黑色垃圾袋裡面裝的是香灰，而且香灰沒有打溼，袋子內充滿空氣，因此垃圾車車斗攪動整理垃圾時，垃圾袋瞬間爆開，隊員被噴了一身的香灰，所幸沒有傷及眼睛，因此將監視器畫面po網路社群，提醒民眾清理家中香爐、金爐時，可以先澆水降溫並確定沒有餘燼，再打包丟進垃圾車，確保安全。