香燈腳之亂！媽祖發平安符 眾人亂搶秩序亂

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香燈腳們卻依然爭先恐後拿取平安符。（圖／東森新聞）





為了蹭媽祖亂象頻傳，進香途中人潮擠爆，而且人一多，亂象也跟著來，媽祖在北斗菜市場停駕休息，事務組的人員來發平安符，結果民眾亂搶一通，秩序大亂。

拱天宮人員：「安全帽大姐，妳這樣不禮貌，哪有人這樣。」

一聽到發平安符，許多信眾紛至沓來，卻讓大姐發平安符的同時，也跟著發火，因為大批信眾不斷推擠，平安符一抓就是一大把，完全不顧還有其他人要拿。

拱天宮人員：「大姐妳拿太多了，別人也要拿。」

白沙屯媽祖繞境邁入第三天，15號抵達彰化北斗菜市場停駕休息，事務組的人來發平安符，卻亂象頻傳。

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拱天宮人員：「不急好不好，我們絕對足夠。」

儘管廟方一再保證絕對夠，但香燈腳們卻依然爭先恐後，除了素質令人堪憂，打著媽祖的名號胡作非為，恐怕也無法得到神明保佑。

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