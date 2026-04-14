香燈腳擠爆火車！她拍下「1幕」超火大 氣喊：媽祖不會保佑你們

生活中心／彭淇昀報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分凌晨起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬，創歷史新高。但隨著香燈腳人數增加，也讓進香路上出現許多亂象，有女網友搭火車到站時，剛開門還沒下車，就有一大群香客蜂擁而上，讓她氣喊「媽祖不會保佑你們的」。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖於12日深夜11時55分凌晨起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程。（圖／記者鄭孟晃攝影）

原PO在Threads上發文，貼出一段火車站的影片，當時她在火車上，到站時門才剛開，在車站等候的香客就立刻擠上門，完全不給車上的人先下車，害她不得不硬擠才能下車，讓她氣炸怒喊，「不讓人先下車，就硬要擠上車，到底是三小？媽祖不會保佑你們的」。

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貼文曝光後，吸引超過141萬次瀏覽、6萬讚，不少網友紛紛留言表示，「台灣的進香團一直都是只想被施捨而不願付出的心態，整天只會擺著倚老賣老，希望這種現象趕快消失」、「其實很多拜拜很勤勞的老人，都是做了很多壞事，拜拜求安心而已」、「有些老人們平常的行為就已經開掛了…現在戴了臂章簡直無敵模式」、「什麼是修行，這個就是修行，要從日常生活開始，因為擔心自己搭不上車，卻不管不顧下車的人，說有在修，只是欺騙自己而已」。

女網友搭火車時，一到站車門打開後，許多香客蜂擁而上，完全不讓車內的乘客先下車，讓她氣炸直呼「媽祖不會保佑你們」。（圖／網友Threads＠ya_relax授權提供，未經同意請勿轉載）

還有不少人感嘆，「走出優越感來了，一群人打著媽祖信徒戴著帽子別著臂章蹭吃蹭喝，什麼禮義廉恥先不用，我是香燈腳我最大？素質真的堪憂欸」、「久了會發現，很多走進香，不是因為感恩，也不是因為還願，而是因為自私跟貪婪比較多，很多沒有付出努力，就祈求上天庇佑…宗教走到最後變成願望變成慾望驅使」、「大部分的人都很熱情，希望那些少數沒素質的人，不要再丟人現眼了」。

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