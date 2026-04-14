香燈腳老鼠屎！老伯瓦斯桶旁「叼菸撒尿」他隨地便溺…害店家延後營業

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記者陳弘逸／台中報導

參加遶境的老伯，因尿急跑到還沒營業的店家內的瓦斯桶旁便溺，過程中還手叼著菸，畫面全被監視器拍下。（圖／翻攝自宗教爆報臉書）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖展開為期8天7夜的進香行程，今年報名人數突破46萬人，「粉紅超跑」行程備受矚目；然而卻有名參加遶境的老伯，因尿急跑到還沒營業的店家內的瓦斯桶旁便溺，過程中還手叼著菸，畫面全被監視器拍下，此舉也讓店家為了清洗延後營業，畫面被PO網引發網友撻伐。

受害店家在「Threads」表示，等等要開店了，睡醒看到監視器通知，在線急！想請問廣大的脆友們，帆布要先捲上去拉水管清嗎？這種天氣清完會殘留味道嗎？更無奈感嘆，人有三急，但好歹也不能直接尿在人家帆布上吧。

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事後店家，將外部與瓦斯桶都清潔刷洗完畢，剩下店內的積水與殘留穢物要刷出來，也因為遭人便溺的緣故，延後營業時間。

這段影片，也被轉傳到臉書社團「宗教爆報」，並寫下，請問找個廁所上很難嗎？ 非要進去人家店裡亂尿？ 害店家因清洗延後開店！造成營業損失，且便溺的過程中，還在瓦斯桶旁叼菸，令不少網友看了直呼誇張。

畫面瘋傳後，不少網友留言撻伐「沒水準的香燈腳一堆」、「明明就是人卻活的跟狗一樣」、「超級沒水準」、「明明可以多走幾步路就到廟裡，竟然～有夠沒水準」、「遶境這活動總是能讓一些妖魔鬼怪跟著跑出來」。

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