香燈腳4亂象惹民怨！他喊話：是進香不是蝗蟲…麻煩各位信眾有點素質

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生活中心／吳泊萱報導

今年白沙屯媽祖進香之旅，吸引超過46萬人報名，創歷史新高。（圖／翻攝自YT白沙屯媽祖網路電視台）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖於13日凌晨起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，但今年報名人數突破46萬，也讓進香路上出現許多亂象。有信眾特別在臉書發「抱願文」點出4大亂象，請各位香燈腳有點素質，大家是出門進香，不是出門旅遊。

信眾在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」中發文，強調這是一篇「抱願文」，呼籲香燈腳要有素質，並點出4點亂象，提醒大家多多注意。

第一點，過馬路看紅綠燈，信眾表示他看到許多香燈腳紅燈一直走，完全不顧車道上有車通行，還有人走路只顧著滑手機，拜託大家看路，注意生命安全。

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其次是搭火車追媽祖的香燈腳，應該先禮讓學生上車，因為香燈腳湧入附近車站，導致周邊住戶不便，如今又搶學生通勤車位，實在說不過去，請大家禮讓學生上車準時上課，將心比心。

還有進香路上總有人亂丟垃圾，請香燈腳做好垃圾分類，不要看到有袋子就亂丟，還有抽菸的菸蒂也是，不要讓自己的隨便造成別人的不便。

最後是拿結緣品要有禮貌，他提醒香燈腳不是蝗蟲，拿人家的東西就應該有禮貌說謝謝，也不該用搶的，路上根本不缺結緣品，呼籲民眾當個優質的香燈腳，因為你的起心動念，媽祖都在看。

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