香爆！38位啦啦隊女神跨隊開趴 睦那京、崔洪邏場次1分鐘完售

2025年底最強啦啦隊派對來了！《Cheer Up！》快閃活動於12月12日中午正式開賣，開放瞬間即湧入大量粉絲搶票，不少場次一上架就秒殺完售。其中睦那京、「啦啦隊IU」崔洪邏出席的場次更在短短 1 分鐘內火速完售，展現韓國啦啦隊驚人號召力，讓粉絲直呼「一猶豫就沒了」、「根本是手速比賽」。

徐賢淑 （ 左至右 ） 、廉世彬、睦那京、高佳彬、崔洪邏將參與 《Cheer Up！》快閃活動。（圖／ 協奏曲文創提供 ）

《Cheer Up！》此次活動一次集結5支人氣啦啦隊、共38位啦啦隊女孩跨隊輪番登場，包括崔洪邏、睦那京、李素敏、徐賢淑，以及桃氣女孩話題女神朴星垠全數到齊；此外，廉世彬、高佳彬也將合體現身，名單曝光後立刻被粉絲形容為「全明星等級」。

不只韓援成員備受矚目，各隊本土人氣女孩同樣誠意滿滿。《Cheer Up！》集結樂天女孩、電豹女 Leopard-Girls、桃氣女孩、Little Witches 小魔女、洋基女孩等多支隊伍的高人氣成員，活動期間每個週末都將由不同女孩組合接力現身，讓粉絲不必場場追逐，也能一次感受多支啦啦隊截然不同的魅力與風格，為年底應援季寫下最夢幻的一頁。

《Cheer Up！》集結 38位啦啦隊女神 。（圖／ 協奏曲文創提供 ）

《Cheer Up！》主打「下午茶派對」形式，跳脫傳統舞台演出，粉絲可在輕鬆的午後時光中，享受女孩親自送上下午茶、桌邊簽名互動、拍立得抽獎與粉絲專屬合照等近距離體驗。主辦單位協奏曲文創也透露，隨著首波售票反應熱烈，後續場次規劃延伸推出一日店長、品牌聯名等多元企劃。

