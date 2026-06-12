香田國小畢業生體驗稻米收割 懷抱感恩與夢想

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歐建麟導師與林文達主任陪伴下，走進金黃飽滿的稻田，孩子們興致高昂，認真完成割稻任務。（記者方一成攝）

▲歐建麟導師與林文達主任陪伴下，走進金黃飽滿的稻田，孩子們興致高昂，認真完成割稻任務。（記者方一成攝）

彰化縣二林鎮香田國小，為讓六年級畢業生在離開校園前留下難忘回憶，學校特別安排「稻米收割體驗活動」，帶領畢業生走入田間，親身參與稻米收割工作，讓孩子了解稻米從播種、插秧到收成的過程，除了體會農民辛勤耕作的付出，也為小學生涯增添一段珍貴的學習經驗。

香田國小今（十二）日表示，今年畢業生總共十三位同學，在歐建麟導師與林文達主任陪伴下，走進金黃飽滿的稻田，手持鐮刀，進行稻米收割，雖然汗水直流，但孩子們仍興致高昂，認真完成割稻任務，看著親手收割的稻穗，大家臉上洋溢著自信與成就感，也象徵六年學習收穫滿滿。

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六甲施同學說，到學校生態田進行水稻收割體驗，象徵我們六年學習大豐收，也表示我們即將離開學校，真的有點捨不得。六甲陳同學說，感謝母校六年來帶給我們的成長，我會永遠記住香田國小與老師們對我的好。林同學表示，食農教育讓我體會一分耕耘，一分收穫，有努力付出，才會有美好的收成，謝謝母校六年來對我的教導。

香田國小校長鄭培華表示，我們希望藉由稻米收割體驗活動，讓畢業生在邁向人生下一個階段前，留下深刻而有意義的回憶，透過親身參與收割活動，學生不僅獲得知識與樂趣，也學會惜福與感恩，也祝福今年畢業生，懷抱勇氣與夢想，帶著母校師長滿滿的祝福，迎向嶄新的國中生活。