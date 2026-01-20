香田小六生做蘿蔔糕請全校師生品嚐 校園濃濃年味

香田國小六年級十三位小朋友，在期末考結束後，利用課餘時間，跟著廚媽，一起學習做蘿蔔糕。（記者方一成攝）

▲香田國小六年級十三位小朋友，在期末考結束後，利用課餘時間，跟著廚媽，一起學習做蘿蔔糕。（記者方一成攝）

彰化縣二林鎮香田國小六年級十三位小朋友，在期末考結束後，利用課餘時間，跟著廚媽，一起學習做蘿蔔糕，從泡米，削蘿蔔、炒蘿蔔絲、磨米、炊蘿蔔糕，到最後煎蘿蔔糕，透過自己動手做與服務學習，將食農教育實踐在生活當中，也讓全校師生品嚐美味的蘿蔔糕。

香田國小今（二十）日）表示，蘿蔔又稱菜頭，象徵好運、吉利、好彩頭。在農曆過年，是家庭常食用的米食料理，香田國小六年級小朋友，利用即將放寒假前夕，全班一起學習做蘿蔔糕，並將做好的蘿蔔糕，用鍋子煎給全校同學吃，小朋友吃到美味的蘿蔔糕，都讚不絕口，表示希望下次還能吃到好吃的蘿蔔糕。

六甲顏同學表示，早上我們一起到廚房，將蘿蔔洗乾淨之後，進行削蘿蔔並將蘿蔔刨絲，原來蘿蔔糕是要先將新鮮的蘿蔔刨絲之後，再放到鍋子裡去煮熟。馮同學說，磨米就是將米透過磨米機，將在來米磨成漿，再將炒好的蘿蔔絲與米漿一起攪拌，最後倒進大鍋子裡，準備放到大灶去炊煮。陳同學說，輪到我跟同學顧大灶時，我們不只要添加材火，不讓灶火熄滅，也要適時加水，避免鍋子因為缺水太乾而破掉，任務非常重要。洪同學表示，今天我們煎蘿蔔糕，請全校同學跟老師吃，我覺得自己當廚師的感覺很棒，看到大家吃得很開心，也很有成就感。二年級許同學說，剛煎好的蘿蔔糕，熱熱吃真好吃，而且吃得到新鮮蘿蔔的味道，希望下一次還能再吃到這麼好吃的蘿蔔糕。

香田國小校長鄭培華表示，六甲小朋友在廚媽指導下，從學習做蘿蔔糕，到煎蘿蔔糕給大家吃，實際體驗做蘿蔔糕的過程，也感受到將蘿蔔糕分享給大家品嘗的喜悅，更讓學校充滿過年的年味，這樣的學習，讓學習走入日常，讓素養走入生活，也培養孩子迎接未來挑戰的能力。