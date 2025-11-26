香積志工推素達人 接引女兒媳婦加入

南投草屯慈濟志工涂秋足，承擔香積工作20多年，並擔任主廚，帶領團隊，推素不遺餘力。她不僅自己投入，更帶動下一代來付出，她的女兒跟媳婦，今年都加入了見習志工培訓，慈濟路上，母女婆媳同心同行。

志工涂秋足在廚房裡忙進忙出，用鍋鏟炒出陣陣香味，女兒跟媳婦幫忙切菜備料。

慈濟志工 涂秋足：「她們以前也沒做過香積，在家也不用做(廚房)工作，但是 來參與這個活動，她們會懂得怎麼樣去包容。」

走入慈濟20多年，涂秋足是推素重要主廚，以身教言教，帶動女兒跟媳婦，一起來付出。

廣告 廣告

「善和愛的種子，讓孩子在內省與實踐中，日漸耕耘出，自己心中的一畝良田。」

女兒張郁華自小在慈濟家庭長大，大學加入慈青，善根早已深植心中。

見習志工 張郁華：「一些文化理念，這個聽了再聽都知道，所以我覺得，就是進來修行跟體會。」

媳婦洪英桂，跟著婆婆、大姑，一起學習，收穫滿滿。

見習志工 洪英桂：「我覺得幫助他人，真的是滿棒的一件事情，其實自己心裡也會覺得滿開心的。」

一家人同心同行，母女婆媳互相成長。

慈濟志工 涂秋足：「適時地就是提醒她們說，要怎麼樣做，我希望到我這個年紀，能夠再傳承給她們。」

慈濟志工 陳美惠：「今年最高興的，也最感動的是，她鼓勵她的女兒還有媳婦，一起參加我們的見習志工培訓。」

兩代並肩付出，傳承慈濟精神，也讓彼此的心更貼近。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│桃園八德靜思堂 輔具倉庫福廣聚

慈濟基金會 獲台灣永續能源基金會4獎殊榮

