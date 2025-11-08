香芋銅鑼市集 體驗客庄風情
記者謝國金、陳榮昌、吳東興、彭新茹∕綜合報導
苗栗縣八日舉辦二０二五香芋銅鑼庄產業文化活動，並推出深度小旅行，邀請民眾到銅鑼鄉一日遊，品嘗、採購芋頭，體驗客庄風情。台中市大甲區農會則跟隨觀旅局前進台北國際旅展設攤，打響「芋」見幸福品牌。
銅鑼鄉公所在中平集會所舉辦香芋銅鑼庄產業文化活動，規劃市集攤位、芋頭蛋塔ＤＩＹ、拔芋頭、創意香芋料理秀，吸引許多民眾前來參加；並推出「銅鑼深度小旅行」，安排四輛專車帶領遊客深入探訪當地景點。
大甲區農會則為推廣大甲匠師的故鄉休閒農業區及芋頭加工農遊伴手，與觀旅局到台北國際旅展設攤，現場人潮滿滿。
另外，彰化縣永靖鄉農會也在農會前廣場舉辦「幸福蔬果，花現永靖」農產品推廣行銷產業文化活動，現場展示各式各樣花果、花藝，花香果香四溢，還有產銷班農產品行銷推廣、米食料理品嘗、青農促銷展售、家政，綠照班成果展、花藝及盆栽ＤＩＹ及社團才藝表演、小丑氣球表演等。
新竹縣「二０二五北埔有柿來找茶農特產品暨產業文化活動」也於北埔鄉登場，今年以「茶香四溢，有柿來寮」為主題，串聯在地石柿與膨風茶兩大特色農產，從茶席體驗、ＤＩＹ手作、市集展售到客家表演與孩童競賽，吸引上千名民眾參與。
香芋銅鑼庄產業文化活動 揭幕
苗栗縣銅鑼鄉公所八日在中平集會所舉辦二○二五香芋銅鑼庄產業文化活動，規畫市集攤位、芋頭蛋塔DIY、拔芋頭、創意香芋料理秀，並推出深度小旅行，吸引許多民眾前來參加，苗栗縣政府秘書長陳斌山歡迎全國遊客踴躍參與，到銅鑼鄉一日遊，品嚐、採購芋頭，體驗客庄風情。八日上午開幕式先由社區「千歲團」太鼓隊帶來表演，老人家們精神抖擻地跟著歌曲擊鼓，獲得滿堂彩。苗栗縣政府秘書長陳斌山、縣議員黃芳椿、羅貴星、造橋鄉長徐連斌、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮、銅鑼鄉公所秘書賴文良、代表會主席林九?、副主席賴碧雲、多位代表、村長、鄉農會理事長葉東維等人一起拔起芋頭為活動揭幕。苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，感謝銅鑼鄉長及公所團隊長期對縣政府的支持，銅鑼鄉芋頭很有名，品質好，歡迎大家多多購買當季新鮮的芋頭 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
