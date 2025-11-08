香芋銅鑼庄產業文化活動 熱鬧登場
▲二○二五香芋銅鑼庄產業文化活動熱鬧登場到銅鑼鄉一日遊，品嚐、採購芋頭，體驗客庄風情。（記者江乾松攝）
苗栗縣銅鑼鄉公所八日在中平集會所舉辦二○二五香芋銅鑼庄產業文化活動，規劃市集攤位、芋頭蛋塔DIY、拔芋頭、創意香芋料理秀，並推出深度小旅行，吸引許多民眾前來參加，苗栗縣政府秘書長陳斌山歡迎全國遊客踴躍參與，到銅鑼鄉一日遊，品嚐、採購芋頭，體驗客庄風情。
八日上午開幕式先由社區「千歲團」太鼓隊帶來表演，老人家們精神抖擻地跟著歌曲擊鼓，獲得滿堂彩。苗栗縣政府秘書長陳斌山、縣議員黃芳椿、羅貴星、造橋鄉長徐連斌、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮、銅鑼鄉公所秘書賴文良、代表會主席林九炲、副主席賴碧雲、多位代表、村長、鄉農會理事長葉東維等人一起拔起芋頭為活動揭幕。
苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，感謝銅鑼鄉長及公所團隊長期對縣政府的支持，銅鑼鄉芋頭很有名，品質好，歡迎大家多多購買當季新鮮的芋頭和在地農特產品。
銅鑼鄉芋頭種植面積約五十公頃，品質優異，口感鬆軟綿密，深受消費者青睞，每年由縣府補助辦理的芋頭產業文化活動更及引了大批民眾參與，與杭菊、仙草、茶葉同該鄉重要的農產品之一。
銅鑼鄉公所精心規劃了多項精彩活動，特色市集匯集了在地優質農產品、各式風味美食，以及適合親子同樂的趣味闖關、芋頭蛋塔DIY，還有難得的拔芋頭農事體驗，為讓民眾學習料理芋頭，還特別邀請到知名型男主廚吳秉承，現場展示創意香芋料理，所有DIY及闖關、體驗活動一大早就吸引許多民眾排隊等待報名，相當熱鬧。
另外，深受好評的「銅鑼深度小旅行」今年特別安排了四台專車帶領遊客深入探訪銅鑼景點；同時也準備了兩台接駁車，方便大家往返於銅鑼車站與活動現場，所有來訪的賓客，都能更輕鬆、便捷地體驗銅鑼的自然風光與人文底蘊。
其他人也在看
苗栗銅鑼芋頭也優質 公所變花樣廣邀全國遊客
苗栗縣出產的芋頭品質穩定深受消費者喜愛，除了公館芋頭名聞遐邇，鄰近公館的銅鑼同樣出產不少優質芋頭，銅鑼鄉公所今天也舉辦活動讓芋頭變出不同花樣，包括料理秀、芋頭蛋塔DIY以及深度小旅行吸引不少遊客參加，鄉公所也打鐵趁熱，廣邀全國遊客至銅鑼鄉一日遊。自由時報 ・ 13 小時前
油價漲 週線連二黑
（中央社紐約7日綜合外電報導）油價今天上漲，但連續第二週收黑，因市場衡量供應過剩前景，以及美國對俄制裁可能對供應造成衝擊。中央社 ・ 21 小時前
苗栗青農直通米其林綠星餐廳
「縣市從不是農民的界限，永續才是青農的未來。」苗栗縣政府以這句話為行動信念，帶著青農走出山城、走進市場，讓更多人看見農民的用心。日昨於台中TUPANG地坊餐廳舉辦「綠色星級×豐味苗栗：永續料理的在地實踐」分享會，邀集米其林綠星主廚張皓福及中台灣二十位綠色餐廳主廚與經營者，共同展開「地方食材走向城市、廚房回饋產地」的永續對話。苗栗縣政府人員表示，這場跨縣交流旨在協助青農突破地理限制，連結更廣的綠色餐飲市場。許多青農雖然產量不大、規格不一，但品質極佳且富故事性。透過與餐飲端面對面交流，農民能了解業者需求，進而打造符合市場規格的永續食材。苗栗縣政府農業處指出，這次活動同時也是推動「農村再生×永續餐飲」的重要實踐，讓農村不只是生產端，更成為創意與文化的起點。處長陳樹義表示，這不僅 ...台灣新生報 ・ 1 天前
高市府衛生局辦理食品中毒演練會議 強化跨單位協調及應變能力
高市府衛生局為防範食品中毒事件及強化應變能力，今年首度規劃高風險業者輔導訪查及跨單位擴大舉辦食品中毒演練會議，其中輔導業者落實食品良好衛生規範準則等重點規範，截至十月底已完成五百六十八家次，上週亦模擬演練大型團膳引發食物中毒群聚事件，衛生福利部食品藥物管理署、國防部及三軍軍校都參與，完整模擬通報後應變、疫調等流程，強化軍民聯防食安網絡。(見圖)衛生局今(七)日說明，這場「食品中毒演練會議」，包括衛生局食品衛生科、疾病管制處、醫政事務科及國軍高雄總醫院、中正國防幹部預備學校共同出席，並邀衛福部食藥署、國防部及陸海空三軍軍校各部門參與，透過跨機關合作及專業流程演練，全面提升食安防護與緊急應變能量。這場演練以「大型團膳餐食引發食品中毒群聚事件」為情境，模擬學生於晚餐後接連出現嘔 ...台灣新生報 ・ 1 天前
桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽 50青年用彩筆描繪家鄉之美
由苗栗縣政府主辦的「桃竹竹苗陶瓷彩繪創意大賽」八日在苗栗陶瓷農創園區登場，吸引四縣市五十位青年參加競賽及一百組親子一起用彩筆描繪心中的家鄉之美。苗栗縣副縣長邱俐俐上午到場感謝桃園、新竹縣、市的支持，讓青年創意與陶文化在交流中發光，也讓「桃竹竹苗」不只是地理概念，而是一個共學、共創、共好的文化生活圈。她也預祝參賽選手拿下好成績。苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，本次活動分為「青年陶瓷彩繪競賽」，將評選出首獎一名獎金一萬元，特優一名獎金八千元，優選一名獎金五千元，及佳作十名獎金一千元。另外「親子陶瓷彩繪DIY體驗」，讓大小朋友在繪製素坯過程中接觸藝術、培養美感，並創作出屬於自己的紀念作品。苗栗縣副縣長邱俐俐、縣府勞工及青年發展處副處長蔡貴香、桃園青年事務局副局長涂淳惠、新竹市青 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
卦山大縱走 千人挑戰大嶺巷步道
今年「卦山大縱走彰化兜兜圈」活動從九月一日起至十一月三十日止，為期將近三個月，精選八條登山步道，十一月八日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在花壇虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，彰化縣長王惠美出席與活動嘉賓丁寧及瑜珈老師一起暖身帶動跳，現場超過千人一起挑戰「大嶺巷步道」。王縣長表示，歡迎各位民眾作伙來登山運動，活動相當精采，每位報名完登大嶺巷步道的民眾都能獲得限量紀念的物資包(有主題黑色網袋、小方巾、主題礦泉水、小山怪限量徽章)，還有加碼六十吋電視摸彩活動及在地農特產展售，歡迎大家一起登山健行享受健康生活。王縣長表示，八卦山脈有非常豐富的生態及歷史文化步道，縣政府和鄉鎮市公所合作，精選彰化8條登山步道，步道沿線有優美景觀及眾多景點可供欣賞遊憩，還有遠從日本的國外朋友一同來健行 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
金門醫院出包！1歲童流感疫苗打成A肝 阿公心疼斥「太離譜」
金門一對夫妻昨（11/7）帶著1歲1個月大的寶寶前往部立金門醫院，接種流感疫苗及水痘疫苗，回家後接獲院方來電，醫護人員誤將流感疫苗打成A型肝炎疫苗，家人痛斥離譜，所幸寶寶沒有出現不良反應。金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，將檢討流程，避免類似情形再發生。太報 ・ 11 小時前
台中梨山幸福巴士3小時直達市區 (圖)
台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。家住環山部落以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹（中）也是巴士常客、右為梨山幸福巴士駕駛賴宇威。中央社 ・ 13 小時前
強勢回歸！彰化爌肉飯、肉圓今同步開賣 饕客擠爆狂吃解饞
強勢回歸！非洲豬瘟疫情清零活豬解禁，彰化市全國知名的阿璋肉圓、阿泉爌肉飯等排隊名店今天（8日）同步開賣，一早就有大批饕客排隊搶買肉圓、爌肉飯，大口大口吃著豬肉餡料的美食，滿足的說「15天沒豬肉可吃都快憋壞了」，甚至有顧客「報復性消費」，一口氣點3碗爌肉飯大口狂吃解饞。自由時報 ・ 17 小時前
國哥殺青了！顏正國「電影式告別」靈堂成片場 百名影人白衣送英雄
資深演員顏正國上月7日因肺腺癌病逝，享年50歲，告別式今（8）日於板橋殯儀館舉行。顔正國歲就開始拍電影，因此告別式也設計成「顔正國的殺青宴」形式，靈堂外擺放了一台電影攝影機，以及他欲揮拳出擊的帥照，告別式流程則安排了電影主題曲live演唱、顏正國影視作品、生前模樣等動態影片及影壇前、後輩、友人的致詞，非常符合他幾乎一生都作為一個「電影人」的身分。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
離譜！1歲嬰接種流感疫苗遭誤打A肝疫苗 金門醫院認錯：將調查懲處
金門醫院表示，這名滿1歲多的嬰兒昨由父母帶往該院是要接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗；醫生問診結束後開立的也是流感疫苗針劑，但值班護理師卻誤拿成A型肝炎疫苗接種。對此疏失已向CDC及縣衛生局通報，全面進行檢討並擬定SOP。金門醫院也說明，A肝疫苗過去是滿1歲即可施打，...CTWANT ・ 7 小時前
彩虹隧道×藍皮火車，說走就走輕鬆半日遊～苗栗功維敘隧道
苗栗真的很適合來一場說走就走的小旅行！這次要帶大家去的，是超夯又免費的景點——「功維敘隧道」。它原本是台鐵舊山線的一部分，因為單線設計，後來被苗南隧道取代，但近年重新整理後，搖身一變成為「彩虹隧道」，整條隧道都閃著七彩燈光，美到像走進童話世界。親子就醬玩 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前