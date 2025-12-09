香芹粉檢出蘇丹紅！小磨坊聲明「3月檢驗合格」：將追差異原因

食藥署今（9）日公開邊境檢驗不合格名單，當中小磨坊從印度進口的香芹粉檢出蘇丹紅，3000公斤全數銷毀。對此，小磨坊發出聲明表示，今年3月時交由SGS檢驗結果合格，將追查為什麼檢驗造成差異原因。

根據食藥署公開資料顯示，「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗印度香芹粉，經檢驗發現蘇丹色素一號，根據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，依法全數退運或銷毀，未流入市面。

印度香芹粉檢出蘇丹色素一號。圖／翻攝自食藥署網頁

不合格名單中還驚見知名馬卡龍品牌「LADUREE」，他們進口的法國石蠟紙溶出試驗結果不合格，得依規定退運或銷毀；另外紐西蘭的草莓、印尼的調味醬塊、泰國的乾黑木耳絲、越南的糙米、中國的白蘿蔔等，一共15項產品不合格。

對此消息，小磨坊也發出聲明回應，表示「蘇丹紅為工業用色素，小磨坊絕不會添加此類物質於產品中。」自2024年5月起，小磨坊每一批原料進口前均會檢驗蘇丹色素，合格後才進行採購。

小磨坊聲明全文。圖／翻攝自小磨坊網頁

小磨坊指出，該批原料於進口前，已依國際抽樣原則取得具代表性的樣本，並於2025年3月24日送交SGS檢驗，結果為合格。此次檢驗結果落差，將主動提供合格報告給主管機關，並全力配合查核，釐清差異原因。

責任編輯／陳俊宇

