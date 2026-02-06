香茅入皂迎新春 嘉大x好美里共作「皂福好美」過好年

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】農曆新年即將到來，嘉義大學國科會人文創新與社會實踐計畫辦公室攜手布袋鎮好美里蘇元勳里長，今（6）日共同辦理「皂福好美·過好年 DIY」活動，邀請社區里民與嘉大計畫團隊齊聚一堂，透過溫暖的手作體驗，迎接充滿祝福與希望的新春時節。

活動採用嘉大嘉好生態園中培育的香茅作為精油基底，結合在地海岸白千層等天然植物素材，帶領居民親手製作手工香皂與天然洗髮精。在歲末年終之際，參與者一邊動手實作、一邊交流分享，將祝福、健康與對土地的情感融入作品中，為新年增添一份來自自然的安心與心意。

嘉大以「皂福好美」作為行動主軸，從在地自然資源出發，與居民共同實踐環境友善與永續生活。透過共作的過程，讓環境理念不再只是抽象概念，而是成為可被實際使用、感受與分享的日常經驗，也在一次次互動中累積彼此的信任與情感，展現大學作為社區生活同行者的角色。

當日活動由國科會人文創新與社會實踐計畫執行長、嘉大師範學院陳明聰院長，以及農學院森林系何坤益教授率領計畫團隊共同參與，並邀請多位社區重要夥伴到場共襄盛舉，包括嘉義縣議員蔡信典、社區發展協會理事長蔡信得及太聖宮委員秦榮福等人。在師生與居民一同學習、交流與實作的過程中，為社區注入溫暖而實在的新春活力。

本次活動延續前兩年「新春送福貴」的心意，今年進一步擴大內容與規模，吸引超過一百位里民熱情參與。透過友善配方與實作教學，讓居民不只是「參加活動」，而是成為祝福的製作者與分享者，也在過程中促進世代交流，凝聚社區向心力，共同迎接嶄新的馬年到來。

嘉大師範學院陳明聰院長表示，延續去年綠美化盆栽活動的良好回饋，今年以在地植物栽培與永續應用為核心，透過手工皂與洗髮精製作，將環境教育與自我照顧自然融入居民生活，展現大學以專業陪伴社區、與居民共同學習與成長的實踐方式。

好美里蘇元勳里長則表示，此次活動為社區提前帶來濃厚的新春氣氛，也讓居民深刻感受到大學並非外來單位，而是能夠一起做事、共同投入的夥伴。特別感謝嘉大團隊三年來持續在好美里深耕，從陪伴、傾聽到實際行動，讓居民真切感受到嘉大師生已成為社區的一份子。

國科會計畫主持人、嘉大林翰謙校長指出，本次活動是大學與社區長期互動所累積的共作成果，不僅促進社區發展，也讓師生在真實場域中深化專業學習與社會責任實踐。未來嘉大將持續與社區攜手，發掘更多居民關心的在地議題，共同創造屬於地方的生活智慧與永續行動，實踐「嘉義大學是嘉義人的大學」之大學社會責任精神。

圖：嘉義大學國科會人文創新與社會實踐計畫辦公室攜手布袋鎮好美里蘇元勳里長，今（6）日共同辦理「皂福好美·過好年 DIY」活動，邀請社區里民與嘉大計畫團隊齊聚一堂，透過溫暖的手作體驗。（記者吳瑞興翻攝）