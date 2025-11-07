香莢蘭入味 玉井音樂嘉年華烤肉香

一場香莢蘭饗宴，讓大家看見香莢蘭的好滋味。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕玉井報導

一場味覺的音樂嘉年華在玉井區馥悅農場登場，加入香莢蘭的烤肉，只因香草解脫了肉的腥氣。玉井區長顏振羽表示，淺山將推廣香莢蘭的種植，相信玉井除了黃金芒果外，未來香莢蘭將是綠金的重要經濟作物，所以特別舉辦這一場「鄉味、香氣」吃在地、愛土地和活地方的深度體驗，讓黃金綠金強強聯手，在地經濟更上層樓。

今年玉井區公所的地方創生計畫中，特別將香莢蘭產業列入主角，且為大力推廣香莢蘭，七日邀集里長和青農們一起到農場，做一場特別的產業深耕和食農教育，展現十足鄉味和香氣，更讓與會者體驗從田野到餐桌的香莢蘭魅力。活動在南瀛民族樂團的樂音中展開，與會者先聆聽園主尤建驊深入淺出的說著香莢蘭從人工授粉、採收到後製的完整產業鏈流程，現場更有「香草入菜創意料理」展示，並推出兼具美味與創意的料理，展現香草莢的多元應用與高附加價值與發展潛力。

由於現場香氣與美食與音樂相結合，讓一場香草美食生活很有儀式感，且這場活動不只是一次味覺、嗅覺與聽覺的饗宴，更是一場屬於玉井的農業文化之旅，顏振羽強調，希望透過這場香莢蘭推廣，讓大家一起「在土地裡種下對未來的期許」。