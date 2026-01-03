香菜不是挑食，是基因在作怪？專家破解 OR6A2 基因，揭開香菜喜惡的真相

香菜引發的強烈喜惡差異，源自嗅覺基因、感官知覺與後天飲食經驗共同作用的結果。

作者/林招煌





香菜為何會讓人有人喜愛、有人避之唯恐不及？研究指出，關鍵可能在 OR6A2 基因。本文將解析香菜產生「肥皂味」的基因機制、後天飲食經驗的影響，以及基因營養學對個人化飲食的啟示。



近期台灣零食市場吹起一陣「香菜旋風」——從可樂果推出的香菜貢丸湯口味、多力多滋的香菜風味，到法式甜點馬卡龍也加入香菜元素，讓喜歡香菜的人樂翻天。然而，對於另一群人來說，這根本是場「味蕾浩劫」——香菜聞起來像肥皂、像臭蟲，甚至有人說應該「滅絕香菜」。



究竟為什麼同一種植物，會讓人有截然不同的感受？答案就在我們的基因裡。

味覺分歧的基因密碼：OR6A2

研究發現，OR6A2 基因是造成香菜喜惡分明的關鍵因素之一。OR6A2 是一種嗅覺受體基因，負責偵測特定的醛類化合物。香菜中富含的烯丙基醛（Aldehydes），正是造就其獨特香氣的主要分子。對於帶有特定 OR6A2 基因變異的人，這些醛類化合物聞起來會像肥皂、蟑螂味或濕毛巾的味道，讓人避之唯恐不及。相反地，沒有這類基因變異的人，則會覺得香菜散發出清新草本香氣，甚至食慾大開。

基因 vs. 習慣：後天也能改變？雖然基因影響我們的嗅覺與味覺，但後天經驗與飲食文化同樣扮演重要角色。例如，長期接觸香菜料理（如越南河粉、台式蚵仔麵線、墨西哥莎莎醬），有些人會逐漸降低對香菜的厭惡感，甚至慢慢能接受、喜歡。味覺神經具有可塑性，這意味著即便有基因上的傾向，我們的大腦仍有一定的調整空間。

臨床與健康意義對醫療專業而言，OR6A2 基因雖然不屬於常規臨床檢測項目，但它提醒我們：

飲食建議應考慮個人差異：不強迫病人攝取特定食材，避免造成反感或降低依從性。 基因營養學（Nutrigenomics）正逐漸崛起：未來個人化營養計畫可能會納入更多基因檢測，協助設計最適合個人的飲食方案。

香菜熱潮的啟示

這波香菜零食話題，除了滿足香菜控的味蕾，也意外讓大眾對「基因如何影響味覺」產生興趣。醫療專業人員可趁機推廣基因與飲食的科普知識，讓民眾了解「不喜歡某種食物，可能不是挑食，而是基因使然」，減少飲食文化上的誤解與衝突。



小提醒：如果你是香菜黑，也別灰心，可以嘗試把香菜打碎混入醬料或料理中，降低醛類化合物揮發強度；或以巴西里（Parsley）等替代香草入菜，兼顧營養又避免「肥皂味」的困擾。





