香菜大戰！英國代表竟說最愛它 蔡英文也留言力挺
即時中心／温芸萱報導
英國在台辦事處代表包瓊郁分享在台生活點滴，直言最愛花生捲冰淇淋且香菜不能少。她表示，來台後感受到台灣人民、氣候與氛圍都相當溫暖，YouBike更成為她在台北移動的好幫手。辦事處臉書也幽默提到她「愛香菜」的立場，前總統蔡英文也留言力挺，祝福台英關係持續深化。
據《中央社》報導，英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）分享她在台生活點滴，直言最愛台灣小吃花生捲冰淇淋，且「香菜不能少」。她表示，來台前就聽說台灣生活便利，實際到任後更感受到人民、氣候與整體氛圍都相當溫暖，而YouBike更成為她在台北市區移動的「英雄」。
包瓊郁也談到個人志向，透露年少時曾夢想成為職業網球選手，若未能如願，則想當一名詩人。不過，她最喜歡的運動其實是草地曲棍球，並希望未來能在台灣推廣這項運動，讓更多人認識並參與。
英國在台辦事處也在官方臉書發文指出，包瓊郁上任已滿十個月，並幽默提到她加入了台灣高度爭議的話題——喜歡香菜。貼文下方，前總統蔡英文也留言表示「我也喜歡香菜，在這樣的基礎上，祝福台英關係繼續深化」，辦事處隨後回應「當然！我們是理念相近的夥伴」，引發網友熱烈討論。
原文出處：快新聞／香菜大戰！英國駐台代表竟說最愛它 蔡英文也留言力挺
更多民視新聞報導
超級冷！6縣市低溫特報 今晚至明晨恐10度以下
府院定調財劃法「不副署」 民進黨：藍白不認同可提倒閣
冷氣團報到！喊太陽西下一定降溫 鄭明典提醒南部「這一事」
其他人也在看
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 38
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 119
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11
風田首度公開「新婚妻正臉」！甜蜜穿搭放閃 網狂讚：太太好美
日籍男星風田來台發展多年，在演藝事業方面早有一番成就，幽默風趣的個性也累積許多粉絲喜愛，繼8月份拋出結婚震撼彈後，近日，風田也首度公開妻子的廬山真面目，讓許多網友看了狂讚風田太太「有夠美」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 17
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 15
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 2
Vicky創業開便當店突收攤！ 經紀人證實「將改為線上訂餐」
根據《三立新聞》報導，Vicky開設的「和平便當店」，即日起不再提供現場服務，未來將改為團體線上預訂供餐。對此，Vicky的經紀人也證實，表示目前員工相當難找，才會決定暫時收掉實體店面。據悉，Vicky與屈中恆育有4名女兒，她曾坦言每月家庭開銷約30萬元，家裡壓力不小。今...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 33
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 1 天前 ・ 71
李珠珢12月「班表全空」遭網質疑被冷凍 富邦出面說明了
【緯來新聞網】韓國啦啦隊成員李珠珢自加入富邦悍將後，短短半年就在台灣球迷之間打開知名度，不僅憑甜美外緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
娛樂圈震撼彈！《霍元甲》原田真人辭世！享壽76歲
娛樂圈震撼彈！《霍元甲》原田真人辭世！享壽76歲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 12
胡瓜退出《綜藝大集合》 主持24年「只做到明年一月」
胡瓜12日出席新節目《週末最強大》時，鬆口有自己主持內容的《綜藝大集合》將於明年（2026）1/31錄製最後一集。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 26
GD開唱中國粉絲喊我愛你！他裝傻冷回「1句話」 韓網狂讚：太帥了
韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）近日展開世界巡演《Übermensch》，所到之處掀起搶票熱潮。12、13 日他回到首爾舉辦安可場演唱會，不僅舞台氣勢全開，與粉絲的即興互動更意外成為討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 7 小時前 ・ 3
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前 ・ 發起對話
陳漢典主持到一半「突然上台唱跳」 實力網友驚呆狂刷讚
2025新北歡樂耶誕城13日展開第一天演唱會，由陳漢典、朵拉、曾子余共同主持，樂團麋先生開場，薛恩、F.F.O、李東軒、芒果醬、陳漢典、小樂吳思賢、Ozone、安心亞、韋禮安接棒演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 2