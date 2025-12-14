香菜大戰！英國代表竟說最愛它 蔡英文也留言力挺

即時中心／温芸萱報導

英國在台辦事處代表包瓊郁分享在台生活點滴，直言最愛花生捲冰淇淋且香菜不能少。她表示，來台後感受到台灣人民、氣候與氛圍都相當溫暖，YouBike更成為她在台北移動的好幫手。辦事處臉書也幽默提到她「愛香菜」的立場，前總統蔡英文也留言力挺，祝福台英關係持續深化。

據《中央社》報導，英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）分享她在台生活點滴，直言最愛台灣小吃花生捲冰淇淋，且「香菜不能少」。她表示，來台前就聽說台灣生活便利，實際到任後更感受到人民、氣候與整體氛圍都相當溫暖，而YouBike更成為她在台北市區移動的「英雄」。

包瓊郁也談到個人志向，透露年少時曾夢想成為職業網球選手，若未能如願，則想當一名詩人。不過，她最喜歡的運動其實是草地曲棍球，並希望未來能在台灣推廣這項運動，讓更多人認識並參與。

英國在台辦事處也在官方臉書發文指出，包瓊郁上任已滿十個月，並幽默提到她加入了台灣高度爭議的話題——喜歡香菜。貼文下方，前總統蔡英文也留言表示「我也喜歡香菜，在這樣的基礎上，祝福台英關係繼續深化」，辦事處隨後回應「當然！我們是理念相近的夥伴」，引發網友熱烈討論。





原文出處：快新聞／香菜大戰！英國駐台代表竟說最愛它 蔡英文也留言力挺

