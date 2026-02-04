「香菜奶茶」現身！ 民眾：像貢丸湯、豬血糕

超商推出香菜花生奶茶，標榜台式新風味。（圖／東森新聞）





吸引消費者，創新口味挑戰你的味蕾！香菜之亂還沒停！超商推出香菜花生奶茶，標榜台式新風味，民眾試喝後，有人好崩潰，直呼味道像貢丸湯，還有人說是豬血糕的調味！除了香菜奶茶，有連鎖手搖推出椒麻奶茶，將紅花椒、青花椒加進奶茶，麻麻滋味衝擊味蕾。就看你敢挑戰嗎？不過飲料界不只推新奇口味，也出現漲價潮。

整罐飲料綠綠的，大大2個字讓你知道香菜又來了，超商上市香菜花生奶茶，標榜香濃奶茶，遇上香菜和香甜花生，融合成台式新風味，倒出來看看就是一般奶茶，但實際喝喝看。

民眾：「好臭超臭香菜味好重，喝一口不好喝不好喝，她是喜歡香菜的，對因為我算喜歡香菜的，但是2個就是完全不搭，我覺得有點（像）貢丸湯，加香菜的味道。」

奶茶喝一喝變成貢丸湯，還有網友指出，香菜搭配花生味，不就是豬血糕調味嗎，直呼口味可以冷門，但不能邪門，不確定這是款有社會共識的飲品，但也有人能接受。

民眾：「我覺得其實還可以，因為我平時沒有很討厭香菜，所以我覺得還不錯，我覺得奶茶味比較重，香菜有可是我覺得很少，感覺很少好像還不錯。」

香菜宇宙似乎沒有盡頭，香菜奶茶衝擊味蕾，不過還有它，衝擊你的舌頭，外表同樣是正常奶茶，但其實裏頭有紅花椒、青花椒，連鎖手搖將這些熟悉的香料通通加入熱奶茶中，祭出冬季限定椒麻奶茶，分為全麻、半麻還有微麻，3種麻度任選，喝起來不是嗆辣型，而是舌頭以及喉嚨，會慢慢浮現一股麻麻的感覺，成為冬天最衝擊的手搖話題。

不過一沐日不只推新品，近日也宣布漲價，最便宜的35元原味茶沒了，漲為40元起跳，配料蘆薈也貴5元，另外像是粉粿黑糖檸檬、逮丸奶茶、荔枝烏龍等人氣品項通通漲5塊錢，漲價的還包括連鎖品牌路易莎，上個月宣布大部分餐飲調漲5元，連鎖手搖拾汣茶屋近2個月也調漲部分品項，漲價潮持續，愛喝飲料的消費者，荷包又要哭哭了。

