香菜宇宙全面擴張！7-ELEVEEN一口氣推20+香菜美食，從零食一路到捲餅、雞肉堡！

你是香菜派嗎？近期美食界吹起香菜旋風，各大品牌紛紛推出香菜口味的食物，它已從綠色配角升級成為主角。7-ELEVEN這次把香菜宇宙全面擴張，不只零食，連鮮食都不放過！

7-ELEVEN從2月4日起，全台門市首度開賣兩款話題新品：「香菜風味辣醬雞肉堡」與「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」，直接把香菜從配料位，拉到C位主角。

這波香菜企劃不只是出幾款零食這麼簡單，而是直接擴大選品規模。新登場的「多力多滋迷你脆香菜口味洋芋片」、「星太郎點心條餅－香菜花生米血糕」、「越南 HIS&HERS香菜腰果」，每一款都精準踩在香菜控與獵奇派的交集上。更狠的是，官方甚至直接給出「創意吃法」建議，像是把零食捏碎加進豆腐、米血糕裡，硬是把香菜零食拉進台式小吃宇宙，讓你不只是在吃零食，而是在參與一場風味實驗。

說到最受關注的，還是這次首度登場的香菜系鮮食。即將上市的「香菜風味辣醬雞肉堡」，主打香菜蒜香辣醬的高存在感，一咬下去就是香菜直球對決。嚴選在地雞肉製成嫩雞絲，搭配生菜後微波加熱，依然能保有口感，不會軟爛失控。

另一款「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」則走更在地、更玩味的路線。靈感來自花生捲冰淇淋與大腸包小腸，捲餅皮還特別加入香菜籽製成淡綠色外皮，裡頭包的是蒜味香腸與辣炒酸菜，再灑上花生粉，鹹、甜、香、辣一次到位。兩款商品自2月4日起至3月3日，也同步加入85元超值組合餐，等於直接幫香菜控鋪好入坑門檻。

而如果你覺得香菜還不夠，7-ELEVEN也早就把戰線拉到線上。i預購平台一次蒐羅超過30款香菜系商品，從零食到主食全面包辦。像是使用彰化北斗香菜製作的「米波波爆米花－香菜風味」，或是結合在地花生的「葉師傅香菜花生夾心酥」、「搖搖香菜花生－鹽酥味」，甚至連春節年貨都沒放過，推出「良澔香菜沙琪瑪」，完全是把香菜過年化。

不只零食，i預購也同步推出多款調理食品，包括「香腸世家香菜香腸」、「小麵館香菜餛飩」、「蔥阿伯香菜豬肉包」，甚至還有「披薩工廠香菜雞肉義大利麵」，讓香菜從宵夜、正餐到聚會餐桌全面佔位。

