香菜排第2！上市半年仍熱銷 賣場公布「特殊口味餅乾」排行榜

近年來許多零食業者為了提升買氣，紛紛推出各種特殊口味，屢屢在社群平台引發討論，掀起大眾嘗鮮的熱潮。本土賣場愛買近日公布「特殊口味餅乾 TOP5 熱銷排行榜」，其中近日上市的多力多滋「皮蛋口味」成功奪冠，不過上市一段時間的多力多滋「香菜口味」也搶下第二名，可見這款零食的競爭力相當強勁。

愛買公開近20天「特殊口味餅乾 TOP5 熱銷排行榜」，多力多滋「皮蛋口味」與「香菜口味」分別拿下銷售冠、亞軍，愛買分析背後原因，可能是話題性結合重口味風潮，成功擄獲消費者味蕾，特別是香菜口味已經上市超過半年，銷量與回購表現依舊亮眼，顯示香菜口味深受香菜愛好者強烈又長期的支持。

第三名、第四名分別是樂事啤酒口味與榴槤口味，愛買認為，可能是啤酒系、南洋風味吸引民眾購買，第五名則是台灣在地品牌華元「波的多」的酥炸辣皮蛋口味。愛買提到，近年消費者對零食的接受度越來越高，除了經典口味外，帶有話題性、社群討論度高的特殊口味，更容易引發嘗鮮購買熱潮。

事實上，香菜一直以來都是兩派民眾愛恨分明的一種食材，根據本站過去報導，外科醫師陳榮堅曾指出，愛不愛吃香菜的最大關鍵就是基因，無法接受香菜者在第11對染色體上有個特殊的基因，導致他們對於醛類嗅覺非常敏感，因此抗拒食用含有「醛類」成分的香菜，這種人在世界上約有20%。

