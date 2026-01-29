香菜控嗨翻！7-11推超過20款零食、漢堡、捲餅，連續技爆擊味蕾

「7-ELEVEN」打造全新「香菜宇宙」，從零食到熟食，大大滿足香菜控。（7-ELEVEN供圖）

香菜控有福了！「7-ELEVEN」打造全新「香菜宇宙」，從零食到熟食、從捏碎加料到創意漢堡，讓你一次享受香菜帶來的刺激感。「全家」也不干示弱，熟食區推出隨撈即吃的「溏心蛋」，還有草莓優格霜淇淋限時優惠，2支只要55元。

從2月4日起，7-ELEVEN全台門市首度推出兩款香菜主食新品「香菜風味辣醬雞肉堡」與「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」。雞肉堡嚴選在地嫩雞絲，搭配香菜蒜香辣醬，微辣開胃，微波後仍保留口感。

「香菜風味辣醬雞肉堡」（圖左）有濃郁香菜味，微辣開胃；「香菜風味嘎香腸ㄟ捲餅」（圖右）吃得到蒜味香腸，搭配辣炒酸菜，很涮嘴。（皆69元／個，7-ELEVEN供圖）

捲餅靈感取材自花生捲冰淇淋與大腸包小腸，捲餅皮加入香菜籽呈淡綠色，包裹蒜味香腸與辣炒酸菜，撒上花生粉，鹹甜層次感十足。

還有超過20款香菜零食，滿足香菜控。（7-ELEVEN供圖）

線上「i預購」平台更網羅超過20款香菜零食，包括「多力多滋迷你脆香菜洋芋片」「星太郎香菜花生米血糕」「越南HIS&HERS香菜腰果」，甚至還有春節限定創新零食「良澔香菜沙琪瑪」。香菜控可捏碎加入豆腐、米血糕等經典小吃，挑戰創意吃法，口感爽脆又過癮。

全家推出的「日式溏心蛋」，蛋白Q彈、蛋黃濃郁會爆漿。（20元／顆，全家供圖）

全家熟食區則推出用撈的的「日式溏心蛋」，免剝殼、免拆袋，低溫冷藏鎖住蛋黃濕潤精華，蛋白Q彈滑順、蛋黃濃郁爆汁。單顆售價25元，既可搭配沙拉、主食，也可單吃補充蛋白質，讓平日餐食立刻升級。新品測試期間限於「鑫德店」與「台北101店」販售，3月3日前享單顆特價20元。

2月1日前「Fami!ce草莓優格霜淇淋」限時優惠2支55元。（全家供圖）

同時，全家Fami!ce霜淇淋推出期間限定「草莓優格口味」，2支只要55元，酸甜清爽、乳酸滑順，本週末還有奶昔買一送一活動，無論逛街、餐後甜點或假日散步都能輕鬆享受。



