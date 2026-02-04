香菜控快衝！「香菜花生奶茶」今上市 網曝真實味道

立頓聯手全家便利商店推出「香菜花生奶茶」，將於4日正式開賣，每瓶售價38元。這款飲品結合香濃奶茶、清新香菜香氣與香甜花生風味，打造濃濃台式風格的新奇組合，引發網友熱議。

立頓聯手全家便利商店推出「香菜花生奶茶」，引發討論。（圖／翻攝自 全家FamilyMart臉書 ）

全家便利商店在臉書貼文表示，「你以為結束了嗎…？香菜宇宙才正要開始。2/4全家獨家上市─立頓香菜花生奶茶($38/瓶)，當香濃奶茶遇上清新香菜和香甜花生台式新風味來報到」，促銷活動同步登場，自2月4日至3月3日止，購買指定香菜口味商品可享任選第2件6折優惠。全家指出，若為不同價位商品，則以2件8折計算，最後更強調「你可以不喝，但一定要請你的朋友喝！」該貼文吸引大量網友留言討論，意見呈現兩極化。

不少香菜控紛紛留言，「香菜無極限」、「還不快去喝爆」、「我覺得可以 」、「終於有一個有真的香菜成分的，香菜汁」、「香菜無所不在」、「這世界真的瘋了，我喜歡」、「身為香菜教信徒，最近真的愛死全家的無極限」、「一定要喝的啦」。

但也有人認為，「香草還差不多，你在奶茶裡面放香菜是邪教啊」、「香菜蘿蔔貢丸湯口味會不會好一點？」、「你可以不喝，但必須推薦你的朋友喝」、「會不會喝起來像加了香菜的菜頭湯」、「這個世界不是我的世界…」、「唉唷，不要鬧了啦...不是所有香菜都可以做成飲料或其他...」、「這次威力彩中了頭獎，我就要讓香菜從地球上消失」、「好可怕的飲料，我不討厭吃香菜，但無法接受用在奇怪的飲品上」。

此外，也有網友表示，「之前喝過薰衣草奶茶，那個味道就像喝沐浴乳，香菜還沒喝過」、「我覺得不難喝，但也沒有下一次」、「小孩今天買1罐喝了一口有夠難喝的」、「最好是有香菜味，不要出一堆沒有香菜味卻硬蹭香菜的劣質品」、「花生醬味道大於香菜，幾乎沒香菜味。」。

