香菜控贏了! 屏東餃子王爭霸戰"香菜豬肉餃"奪冠
南部中心／綜合報導
「2026屏東餃子王」決賽，25日登場，晉級十強的選手們同場較勁，各自端出創意私房水餃，經過票選後，由來自屏東市的店家以"香菜豬肉水餃"拿下冠軍，業者說，當初為了做給"香菜控"的女兒吃，但口味實在太特別，意外脫穎而出。
「2026屏東餃子王」大賽，各式水餃爭奇鬥艷。（圖／翻攝畫面）
「2026屏東餃子王」大賽，各式水餃爭奇鬥艷，有彩色餃子、還有超特別"水餃配香蕉"，民眾一邊試吃、一邊投票，要選出心中的餃子王。除了專業老師，還有150位民眾一起擔任試吃評審，經過幾輪較勁，最後冠軍出爐，來自屏東市的店家以"香菜豬肉水餃"拿下冠軍，現場尖叫聲不斷，口味實在太獨特，有人超嗨，也有人不敢置信。屏東縣長周春米：「如果是香菜控的朋友真的有福了，我雖然不是香菜控，但我剛剛也一整顆都吃下去，真的是實至名歸。」屏東餃子王冠軍得主何賢勇：「第一次參加啦，抱著好玩的心態，那喜歡香菜的人是蠻喜歡的。」
"香菜豬肉水餃"脫穎而出。（圖／翻攝畫面）
白白胖胖的水餃起鍋，裡面是滿滿香菜，冠軍"香菜豬肉水餃"爆紅，滋味究竟如何，大把香菜剁碎，業者研究出完美比例，一斤豬肉搭配250克香菜，當初因為女兒愛吃，意外在比賽中脫穎而出。屏東餃子王冠軍得主何賢勇：「因為我是香菜控我很喜歡吃香菜，我女兒也很喜歡吃香菜，所以我就想說來做做看試試看口味。」香菜的濃郁滋味，有的人喜歡，有的人不喜歡，如果你是香菜控，這款一定超對味。
