「香菜控」蔡英文再出招！ 親自回覆韓網友「滷肉飯食記」掀萬人暴動

前總統蔡英文很愛推廣香菜。翻攝蔡英文FB



前總統蔡英文卸任後頗為活耀於網路世界，並且真誠分享她對「香菜」的愛好。一名南韓網友近日來台灣旅遊，就在社群平台Threads上分享所見所聞，其中照片介紹台灣的滷肉飯，沒想到蔡英文回覆，「你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」相關貼文一出，也引發網友暴動，才6小時就有近6萬人給讚，再度掀起網路熱議。

事實上，日前有網友也是在Threads上分享將香菜加入桶裝花生醬冰淇淋的「神仙吃法」，吸引蔡英文親回：「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」，也讓香菜再度成為熱門話題。

廣告 廣告

這名南韓網友宋彩源昨天（12／28）在Threads以「南韓人眼中的台灣」為題發文，曬出手搖飲、零食、街景、工地施工畫面等照片，形容台灣充滿生活感與人情味。

不過，宋彩源分享滷肉飯的食記引發話題，她直言「吃滷肉飯一定要加滷蛋和油豆腐，不要忘記」，還笑說若搭配媽媽親手做的泡菜，「我可以直接吃三碗飯，真的啦」。結果蔡英文就底下留言說：「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」

宋彩源今天也親自回覆留言，「To.香菜英文前總統，我從今天練習配飯努力喜歡香菜。之後去台灣的時候一定會配兩倍香菜吃滷肉飯！我推薦配泡菜吃滷肉飯，覺得這樣可以吃三碗滷肉飯。好多韓國人喜歡台灣！謝謝你喜歡我的紀錄。」

蔡英文的留言也讓網友紛紛留言，「這個帳號什麼時候變成推廣香菜的帳號了」、「這是我唯一和小英總統沒有共識的吃法」、「被小英總統回覆，賺翻了」、「我也想要兩倍ㄉ香菜英文」、「看來只要有吃的就能遇到活網前總統」。「韓國人值得炫耀這篇貼文，有台灣前總統香菜英文來留言」。

更多太報報導

真的到過誠品南西店場勘 張文殺人墜樓前「1細思極恐」身影曝光

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%