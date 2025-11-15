香菜熱潮席捲全台！從泰越印到台灣小吃 「香菜派 vs. 反香菜派」再掀論戰

基因決定香菜喜惡，兩派網友多年戰火再升溫。（圖片來源／信傳媒編輯部）

香菜，這個小小的綠葉香料，近期再次成為社群話題霸主。從超商到電商平台，各式「香菜限定」產品如雨後春筍般冒出，包括香菜冰淇淋、香菜泡麵、香菜餅乾、香菜氣泡水，甚至連甜點界也加入戰局，推出香菜馬卡龍與香菜霜淇淋，一度造成排隊搶購。

香菜為何能引發如此兩極反應？科學家指出，香菜的氣味偏向醛類化合物，而人類對這類氣味的感受與基因變異有關。有的基因型會把這股味道解讀成清新、帶柑橘香；另一種基因型則會直接聯想到肥皂水或臭蟲味，也因此形成香菜愛好者與香菜恐懼者的強烈分界。

專家表示，香菜喜惡在全球皆呈現兩派對立，但台灣的香菜風潮因創意料理投入，使討論熱度尤其高。而本次零食業者大舉推出香菜口味，更讓這場味覺之戰瞬間升級。

泰、越、印、中東到墨西哥，香菜是全球料理的靈魂配角

香菜雖在台灣具有高存在感，但其實在國際料理舞台上，它早已扮演不可或缺的角色。

在泰國料理中，香菜不只是點綴，而是核心香氣。冬蔭功湯底常加入香菜根增添層次，青木瓜沙拉與椒麻雞的酸辣風味，也靠香菜來做最後的提香。泰國廚師甚至笑稱：「沒有香菜的泰國菜就像少了靈魂。」

越南則是香菜的另一大舞台。經典的越南河粉（Phở）端上桌時，永遠伴隨一大盤新鮮香草——香菜、九層塔、豆芽缺一不可。熱湯沖上香菜的那一刻，香氣瞬間迸發，是許多越南人一天開始的味道。此外，越南生春捲與炸春捲，也常在米紙中捲入香菜，增添清新的綠意。

在印度，香菜的使用更是全面化。除了葉子入菜外，香菜籽更被視為咖哩調味的重要基底。香菜籽粉可提供溫暖與微柑橘的香味，而新鮮香菜葉則會被打成酸辣醬（Chutney），搭配烤餅、炸物或燒烤，是當地家家戶戶的冰箱常客。

中東地區的黎巴嫩、以色列料理中，香菜同樣具彈性應用。具有代表性的塔布拉沙拉（Tabbouleh），以番茄、小麥碎與大量香菜和薄荷混合，加入檸檬汁後更是清爽開胃。在炎熱氣候下，香菜提供的青草香成為受歡迎的味覺亮點。

而在地球另一端的墨西哥，香菜可以說是國民香草。從Taco、Burrito、到莎莎醬（Salsa），只要是經典美食，香菜幾乎都是標配。在墨西哥街頭，小販往往會豪邁地抓上一大把香菜灑上，並表示「加香菜才叫正統」。

台灣香菜風暴延燒小吃與零食，香菜派、反香菜派互不退讓

在台灣，香菜長期活躍於各式小吃：蚵仔麵線、肉圓、花生捲冰淇淋、豬血糕、蘿蔔湯，到肉羹與大腸麵線，都少不了那一抹綠意。有小吃老饕直言：「沒加香菜，就像少一味。」

但這份「靈魂」卻讓不少反香菜派苦不堪言。有民眾表示：「不小心吃到香菜，就像被背叛。」香菜的存在，在台灣飲食文化中不只是食材，更是一種情緒指標。

這股情緒，在零食界被推到新高潮。部分業者推出香菜口味的洋芋片、玉米片、餅乾，引發搶購熱潮。香菜多力多滋曾一度在超商秒殺缺貨，而近期的香菜貢丸湯口味可樂果更讓網友驚呼：「居然連湯的味道都複製成功！」香菜派紛紛讚嘆創新，而反香菜派則喊出「人生處處有危機」。

香菜之所以從食材升級為文化現象，除了因強烈味覺差異，更因其能瞬間引發話題。專家指出，香菜具備所有成為「網路爆點」的特質：兩極化、具體、可視覺化、可延伸，且能快速激起情緒反應。

在社群平台上，香菜相關貼文從開箱、短影片、味覺挑戰，到香菜珍奶、香菜甜點的試吃都引起大量觀看。許多網友也分享「香菜怪物 vs. 香菜黑名單」故事，引發共鳴。

台灣的香菜風潮持續升溫，各種新品也不斷推出，甚至有網友戲稱：「香菜已經不是食材，是一場全民運動。」

