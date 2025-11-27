「香菜牛肉泡麵」視覺太衝擊 「麻辣臭豆腐洋芋片」臭味撲鼻
市面上獵奇口味食品不斷推陳出新，吸引消費者紛紛嘗鮮。近期連鎖美式賣場推出「香菜口味」牛肉泡麵，一整包香菜加入其中，視覺效果極為衝擊。此外，超商還出現麻辣臭豆腐口味洋芋片，聞起來臭味撲鼻；韓國人氣排便飲料也變身為軟糖形式販售。這些創新口味食品引發消費者熱烈討論，有人躍躍欲試，也有人望而卻步，展現出當代飲食文化中的多元趨勢。
香菜牛肉泡麵是近期最受矚目的獵奇食品之一，這款泡麵不僅附有整包香菜，連泡麵本身也是綠色的。烹煮時加入調味粉和調味醬，呈現出滿滿香菜的視覺效果，讓香菜愛好者感到興奮，而不敢吃香菜的人則可能皺眉。有民眾表示不敢嘗試，認為香菜味道令人不適；也有喜愛香菜的民眾表示願意嘗試看看。這款泡麵在連鎖美式賣場銷售，因人氣太旺，目前雙北地區均無現貨。曾品嘗過的消費者指出，實際食用時香菜味並不明顯，反而是牛肉湯的味道蓋過了香菜的風味。
除了泡麵，洋芋片品牌也推出麻辣臭豆腐口味，聞起來帶有酸臭味。不過消費者反應相當正面，有民眾表示這款洋芋片聞起來像麻辣鍋的味道，臭味不太明顯，口感相當不錯。另一位民眾則認為雖有臭豆腐的味道，但不會太臭，吃起來鹹香可口，願意自己購買。整體而言，這款獵奇口味的洋芋片實際食用後並沒有想像中的臭，消費者接受度相當高。
韓國知名排便飲料西梅汁也推出軟糖版本，酸酸甜甜的口感在超商就能購買。有民眾表示，女性較容易有便祕問題，如果這種軟糖方便攜帶，可以隨時食用，會是很好的選擇。另一間超商還出現威士忌品牌與超商聯名的產品，推出精品威士忌拿鐵微醺組合。這款組合附有一小瓶威士忌，讓消費者可以依照個人喜好自行添加份量，呈現出融合熱帶果香、麥芽與咖啡的多層次口感，特別吸引那些同時喜愛咖啡和酒精飲品的消費者。
