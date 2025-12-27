香菜絕緣體只能投降！邰智源見羅時豐豪宅女主人只能聽話

【緯來新聞網】羅時豐經營新頻道《大牛比較攬》有成，入圍「2025YouTube年度熱門創作者」前十大，當中的人氣單位「趣你家蹭飯」迎來老饕邰智源，過往都是羅時豐去別人家蹭飯，但邰智源家根本不開伙，羅時豐只好請出高齡86歲的羅媽媽重出江湖，料理一桌澎湃的客家料理宴客，但最先吸引邰智源是羅時豐家大道如古裝劇中的大宅邸，忍不住感嘆：「可見以前秀場真的很好賺。」

羅時豐（左）宴請邰智源正宗客家料理。（圖／《大牛比較攬》提供）

邰智源和羅時豐認識多年，當年羅時豐開著極為罕見、身價不斐的BMW 850i，在做完工地秀後會順道載自己回家。羅時豐笑說工地秀時期真的很瘋狂，最多一天可以跑9場，羅媽媽加碼透露：「當時他都半夜回到家，然後敲門進來說，媽，錢給妳，就放在我枕頭旁邊。」讓邰智源忍不住笑說：「當年牛哥一定是直接把錢用倒的，天亮才算錢，天黑算不清楚。」



正式上桌吃飯，羅媽媽拿出一身好本領，客家小炒、筍絲封肉、客家鹹菜湯，讓邰智源大飽口福，每道菜都讚不絕口，但沒想到就在邰智源吃的津津有味時，羅媽媽竟然拿出「香菜」，但是邰智源是香菜絕緣體，臉色瞬間發青，但基於「孝順」，硬著頭皮淺嘗了「一片」後就猛灌茶，羅時豐在一旁看得樂開懷，笑說：「邰哥真的太善良了。」



邰智源雖然不是客家人，但也精通客語「靠羅哥帶我一起前進客家台主持節目」，還派出羅媽媽跟客語台台長喊話，希望促成兩人合開客語節目，不過雖說八字可能沒有一撇，但兩人合作的《真料理兩鍋論》已經在12月20上線。

羅媽媽（中）拿出香菜推薦邰智源一定要吃。（圖／《大牛比較攬》提供）

