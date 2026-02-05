「香菜花生奶茶」震撼登場！愛香菜的人試喝完都沉默了

全家便利商店限定上架立頓香菜花生奶茶，這款創新口味飲品立即在社群媒體掀起話題旋風。網紅律師巴毛陳宇安第一時間搶先開箱，她與同樣熱愛香菜的弟弟，以及另外三名香菜愛好者共同進行試喝體驗。

根據巴毛律師晚間於臉書發布的試喝報告，五位香菜愛好者在品嚐後不約而同露出憂愁表情。她詳細描述這款飲品的特殊之處，指出香菜花生奶茶會在舌尖殘留一股獨特的香菜韻味，這種味道並非瞬間消散，而是在飲用後持續盤旋於口腔內。

巴毛律師特別提醒，對於不喜歡香菜的民眾而言，這可能是最難以接受的口感體驗。即使身為香菜擁護者，她仍坦承飲用前需要充分的心理建設，並直言這款飲品不是隨便能夠駕馭。

廣告 廣告

全家便利商店官方臉書頁面湧現大量網友留言分享試喝心得，評價呈現明顯分歧。部分消費者表示喝起來只有濃郁甜膩的奶茶感，香菜味道並不明顯；另一派網友則認為入口瞬間香菜味如風暴般襲來，但隨即消散，整體口感尚可接受。

民進黨台中市議員江肇國也加入試喝行列，他在社群平台Threads發布實測感想，並特別標註前總統蔡英文。江肇國半開玩笑詢問這款飲品是否有社會共識的飲用方式，此舉引發網友熱烈回應，紛紛在留言區敲碗期待蔡英文分享個人試喝體驗。

這款香菜花生奶茶的推出，成功創造話題性與討論度。從香菜愛好者到一般消費者，各界反應不一，顯示這項創新產品確實挑戰傳統飲品口味界限。目前這款限定商品持續在全家便利商店販售，預料將持續引發消費者好奇心與嘗鮮意願。

更多品觀點報導

早餐店推「三色豆奶茶」爆紅！ 網崩潰：要報警了

7-11、全家掛紅布條慶生熱鬧互動！ 萊爾富嘆：被排擠了

