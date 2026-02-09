香菜 臭豆腐 牛肉麵 皮蛋 甚至還有貢丸湯口味！怪奇餅乾你吃過哪一包了？

怪奇餅乾熱量＆鈉含量 一次看，你吃過哪一包了？香菜、臭豆腐、牛肉麵、皮蛋...甚至還有貢丸湯口味！每一款都在挑戰味蕾，也在勾引你忍不住打開下一包，但要先幫大家踩煞車，這類餅乾就是那種覺得好特別，心裡想著再吃一口看看就好，結果越吃越涮嘴，一回神熱量早就默默爆表。

怪奇口味餅乾 熱量＆鈉含量：（依熱量由高到低排序） 樂事（大包裝）濃香菜口味 580g｜3200 kcal、鈉 2880 mg 可樂果-花枝丸口味 160g｜840 kcal、鈉 1072 mg 可樂果-蒜味香腸口味 160g｜840 kcal、鈉 1016 mg 可樂果-燒番麥口味 160g｜832 kcal、鈉 928 mg 波的多-荷包蛋口味 110.5g｜589.5 kcal、鈉 400 mg

多力多滋-皮蛋口味 102g｜548 kcal、鈉 768 mg 可樂果-藥膳排骨口味 105g｜545 kcal、鈉 630 mg 多力多滋-香菜口味 102g｜520 kcal、鈉 544 mg 波的多-九層塔鹹酥雞口味 73g｜398.4 kcal、鈉 372 mg 波的多-椒麻牛肉麵口味 73g｜394.4 kcal、鈉 320 mg

樂事-榴槤口味 70g｜388 kcal、鈉 112 mg 可樂果-香菜貢丸湯口味 72g｜378 kcal、鈉 507 mg 可樂果-胡椒餅口味 72g｜378 kcal、鈉 429 mg 星太郎-小黃瓜口味 70g｜376 kcal、鈉 492 mg 星太郎-香菜口味 70g｜356 kcal、鈉 522 mg

波的多-鹹蛋黃口味 59.5g｜316.4 kcal、鈉 225 mg 星太郎-香菜花生米血糕口味 70g｜306 kcal、鈉 426 mg 卡迪那-麻辣臭豆腐口味 52g｜302 kcal、鈉 158 mg 波的多-茶葉蛋口味 52g｜284.2 kcal、鈉 262 mg 波的多-蔥花口味 52g｜281.2 kcal、鈉 192 mg

高熱量、高鈉餅乾勿過量，熱量一口接一口，很容易超標，鈉攝取過多易水腫、口渴、血壓負擔變大。

營養師建議 這樣吃： 分裝成小包 不要整包放身邊 當天其他餐減少加工品、湯湯水水 多補充白開水與高鉀蔬菜 幫助平衡鈉

現在怪奇餅乾真的好搶手，各大通路都被掃空，歡迎留言分享你買到哪幾款怪奇餅乾。

