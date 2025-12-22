香華天攜手樂山教養院 持續用愛回饋社會

在歲末之際，香華天集團日前在「香華天‧新藝境」台北旗艦店舉辦了年度公益活動「寒冬送暖・讓愛看見——樂翻天公益拍賣會」，現場邀請了長期支持品牌的主顧貴賓齊聚一堂，將愛心化為實際行動，支持成立已逾九十年的社福機構——樂山教養院。

香華天品牌總監張翠芳（中）贈送聖誕禮包給出席的院生

香華天多年來持續在冬季舉辦公益活動，期盼在年終之際為社會帶來更多溫暖。今年品牌總監張翠芳選定長期投入重度與多重障礙照護的樂山教養院作為合作對象，拍賣會所有收入與相關捐款，皆全數饋贈予院方，作為院生生活照護與環境改善之用。

吳淑惠院長（右一）致贈感謝狀予張翠芳總監（左二）

本次活動除了邀請數十位香華天主顧貴賓親臨現場參與競標外，樂山教養院亦由吳淑惠院長率領教保老師與院生出席，活動並同步在 Facebook連線，進行線上直播競標，讓未能到場的朋友們也能一同參與公益。

拍賣會現場來賓和院生們熱舞同樂

拍賣品項精選自香華天歷年的典藏精品，涵蓋藝術包款、茶器、絲巾、香氛與植萃保養品等共 41 件，成交率高達九成以上，現場競標氣氛熱烈，最終拍賣成交金額與入場捐款合計募得新台幣逾 34 萬元，香華天並另捐贈價值6萬元的藝術風格床包100件，整體捐贈價值達 40 萬元。

另外，活動中特別安排樂山教養院院生與現場來賓一同唱跳互動，現場氣氛歡樂熱絡。院長吳淑惠表示，這是樂山教養院首次參與公益拍賣會，院生們在真實的社交情境中參與活動，是新穎的體驗。

香華天捐贈總價值四十萬元的善款與物資予樂山教養院

捐贈儀式中，吳淑惠院長代表樂山教養院致謝，感謝香華天在短時間內整合資源、用心規劃活動，也感動於貴賓們的熱情支持。她表示，這筆善款將實際運用於院生的生活和教育環境改善，讓孩子們擁有更安心、舒適的照護空間。 張翠芳總監表示，香華天始終相信，藝術的真善美應該走入生活、回歸社會，而公益活動正是真善美的具體實踐。未來，香華天也將持續以企業影響力結合藝術、生活與公益，邀請更多人一同參與，讓更多的愛被看見。