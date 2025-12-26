香蕉不只拿來吃 台灣新創「假莖」變身紡織新材料

台灣曾有「香蕉王國」的美譽，如今香蕉不再只是經濟作物，也成為循環材料創新的關鍵角色。總部位於彰化的生物材料新創「陽光娜娜」，將過去被視為農業廢棄物的香蕉植株，轉化為可用於製衣的紡織原料，透過農業剩餘物再利用，實踐能源與資源循環的創新模式，引起外媒關注。

「陽光娜娜」主要取用香蕉收成後通常會被棄置在田間的「假莖」，經過壓碎、乾燥等製程，萃取出可用於紡織的天然纖維，讓同一塊土地在生產糧食的同時，也能同步產出材料，提高整體資源使用效率。

這些香蕉纖維可進一步紡成紗線，與棉花混紡製成襪子，也能加工成純素皮革，應用於服飾與鞋材等領域。創辦人兼執行長楊富翔指出，這項技術的核心理念，其實早在十多年前就已成形。

「陽光娜娜」創辦人兼執行長楊富翔正在公司工廠檢查用香蕉假莖製成的纖維。 圖片來源：REUTERS/Ann Wang

楊富翔表示，早在2008年，歐洲運動鞋品牌便曾提出，希望能找到一種模式，讓食物與材料能在同一塊土地上「並行產出」，也就是在不額外消耗土地資源的情況下，同時生產糧食與材料。「我們正是基於這個概念，持續投入研發，現在所有材料來源，一定來自食糧、農業或食品工業的剩餘物，再把這些剩餘資源轉化為可用的材料。」

目前「陽光娜娜」仍處於起步階段，尚未接獲成衣品牌的正式訂單，但其循環材料潛力已獲產業界關注。台灣紡拓會指出，香蕉纖維在耗水量、吸收性以及供應穩定性方面，表現其實優於一般棉花，未來在紡織產業的生質纖維應用上，具有高度發展潛力。

台灣屏東香蕉園一名工人搬運香蕉植株的中間部分（假莖），準備將其加工成布料。圖片來源：REUTERS/Ann Wang

回顧歷史，台灣在1895年至1945年日據時期以水果聞名國際，香蕉與鳳梨在1960年代大量出口，奠定「香蕉王國」形象。如今，隨著科技產業成為主流，香蕉也透過材料科技與能源循環創新，為台灣的永續產業轉型，開啟新的可能性。

