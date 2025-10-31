「香蕉你個芭樂」成絕響！港星馮淬帆驚傳過世享壽81歲
曾主演《福星高照》、《最佳損友》等多部經典喜劇的資深港星馮淬帆，今（11月1日）驚傳辭世，享壽81歲。消息曝光後，引發演藝圈與影迷一片哀悼。
新北市議員蔡淑君（左）證實馮淬帆過世的消息。（圖／翻攝蔡淑君臉書）
新北市議員蔡淑君稍早在社群平台發文，表示是在2小時前（10月31日深夜）聽聞噩耗，難掩震驚與不捨。她回憶馮淬帆總是「說話有戲、笑裡有故事」，不論鏡頭前後都真誠又可愛，並祈願他能在另一個舞台上繼續帶著笑容說故事，貼文末也寫下「一路好走」、「人生不必太計較」等字句。
馮淬帆因肺炎導致氣喘住院畫面。（圖／翻攝畫面）
馮淬帆1986年取得中華民國身分，在台定居長達39年，長年居住於林口。據悉，他今年5月因身體不適住院，長達兩個多月後才出院。當時他在社群透露血氧濃度不足、須依賴製氧機生活，坦言「年紀到了，只好認了」，並以「中秋節快樂」向粉絲報平安。
蔡淑君發文證實馮淬帆的死訊。（圖/翻攝蔡淑君臉書）
外界多誤認馮淬帆是香港人，其實他出生於廣東，雖長期活躍於香港影壇，最終選擇留在台灣生活。他曾表示對香港並無太多感情，最喜歡台灣的人情味，直言「全亞洲今天台灣還是最好」。林口鄰居也回憶，這位資深影星平日親切隨和，經常微笑與人打招呼，留下溫暖印象，他在港片中的一句經典台詞「香蕉你個芭樂」也是無數456年級生的共同記憶，如今已成絕響。
